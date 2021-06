राहुल द्रविड़ के जूते देख हैरान रह गए रिकी पॉन्टिंग, कहा-आज भी हंसी आती है

नई दिल्ली. ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान रिकी पॉन्टिंग (Ricky Ponting) ने राहुल द्रविड़ (Rahul Dravid) से जुड़ा एक किस्सा फैंस के साथ शेयर किया है. रिकी पॉन्टिंग ने बताया कि साल 2005 में वो वर्ल्ड सीरीज के दौरान राहुल द्रविड़ के जूते देख दंग रह गए थे. रिकी पॉन्टिंग ने कहा कि उन्होंने राहुल द्रविड़ को फुटबॉल के जूते पहनकर बल्लेबाजी करते हुए देखा. इसके पीछे क्या वजह थी, रिकी पॉन्टिंग ने एक इंटरव्यू में इसका खुलासा किया.



क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया की वेबसाइट से बातचीत करते हुए रिकी पॉन्टिंग बोले, 'जब हम साल 2005 में ICC सुपर सीरीज के दौरान प्रैक्टिस कर रहे थे तो मैदान गीला था. मैंने खिलाड़ियों को सलाह दी कि वो फुटबॉल के जूते पहनकर फील्डिंग का अभ्यास करें ताकि पैर मैदान पर ना तो फिसले और ना ही धंसे. हमारी इस ट्रेनिंग को विपक्षी खिलाड़ियों ने भी देखा.'



राहुल द्रविड़ ने पहने फुटबॉल के जूते



रिकी पॉन्टिंग ने बताया कि वो ये देखकर हैरान रह गए कि राहुल द्रविड़ ने भी फुटबॉल के जूते पहने हुए थे. पॉन्टिंग ने बताया, 'मैं ये कभी नहीं भूल सकता कि पहले मैच से ठीक पहले जब हम नेट्स पर अभ्यास के लिए गए तो राहुल द्रविड़ फुटबॉल के जूते पहन बल्लेबाजी कर रहे थे. क्रिकेट की ठोस पिच पर फुटबॉल के जूते पहनकर अभ्यास करना कितना मुश्किल है, इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं. राहुल द्रविड़ के पैर पिच पर फिसल रहे थे.'

"We'll just use those for fielding, thanks Rahul." 😂@RickyPonting remembers a funny story about India legend Rahul Dravid's footwear from the 2005 ICC Super Series. pic.twitter.com/dzb9gw88rL