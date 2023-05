VIDEO: क्या राइली रूसो ने जड़ा 196 मीटर लंबा छक्का? गेंद गई स्टेडियम के बाहर, एबी डिविलियर्स का ट्वीट वायरल

नई दिल्ली. पंजाब किंग्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच हुए मुकाबले में दिल्ली ने बेहतरीन जीत दर्ज की. भले दिल्ली इस टूर्नामेंट से अब पूरी तरह बाहर हो चुकी है लेकिन अंतिम बचे हुए कुछ मुकाबलों में वह अपना पूरा जोर लगा रही है. कैपिटल्स के बेहतरीन बैटर राइली रूसो की ओर से इस मैच में बेहतरीन बैटिंग देखने को मिली. रूसो ने 37 गेंदों में 82 रनों की विस्फोटक पारी खेली. उन्होंने एक लंबा छक्का भी जड़ा, जिसपर एबी डिविलियर्स का ट्वीट काफी वायरल हो रहा है.

दरअसल, दिल्ली के खिलाफ 15वां ओवर आईपीएल के सबसे महंगे खिलाड़ी सैम करन करने आए. सैम करन की दूसरी गेंद पर फायदा उठाते हुए राइली रूसो ने शानदार छक्का जड़ दिया. उन्होंने स्क्वायर लेग के ऊपर से बेहतरीन छक्का मारा और गेंद को स्टेडियम से बाहर कर दिया. इस छक्के की लंबाई करीब 96 मीटर की थी. लेकिन एबी डिविलियर्स ने इसे 196 मीटर का बता दिया.

शुरुआती मैचों में बुरी तरह हुआ फ्लॉप, प्लेऑफ में जाने के रास्ते हुए बंद, तब लौटी फॉर्म, जड़ी धमाकेदार फिफ्टी

