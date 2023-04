VIDEO: आमिर खान भी रिंकू सिंह के हो गए मुरीद, 2024 में होंगे टीम का हिस्सा? बोले- अगले साल मैं भी....

नई दिल्ली. आईपीएल शुरू से ही युवा खिलाड़ियों के लिए एक मसीहा साबित हुआ है. इस लीग ने टीम इंडिया को हार्दिक पंड्या, शुभमन गिल और रवींद्र जडेजा सहित कई बड़े खिलाड़ी दिए हैं. वहीं, इस साल भी कुछ खिलाड़ियों को शानदार प्रदर्शन के कारण भारत के भविष्य के रूप में देखा जा रहा है. उन्हीं में से एक नाम रिंकू सिंह (Rinku Singh) का भी जुड़ चुका है. जिन्होंने अपने लगातार 5 छक्कों से टीम को जीत ही नहीं दिलाई बल्कि इनका शोर क्रिकेट जगत से लेकर फिल्मी दुनिया तक पहुंच चुका है.

रिंकू सिंह ने गुजरात टाइटंस के घर में उनके मुंह से जीत छीन ली. रविवार को मैच के आखिर ओवर में केकेआर को जीत के लिए 29 रन की दरकार थी. इस खिलाड़ी ने 1 ओवर नहीं बल्कि 6 गेंदो को दिमाग में रखते हुए बल्ला घुमाया और 5 गेंद में लगातार 5 छक्के जड़कर मैच खत्म कर दिया. जिसके बाद कोई भी उनकी तारीफ करने से नहीं थक रहा है. क्रिकेट को छोड़ फिल्मी दुनिया में रिंकू ने बॉलीवुड स्टार्स का दिल जीत लिया है. पहले शाहरुख खान और रणवीर सिंह ट्विटर पर उनकी तारीफ करने से खुद को रोक नहीं पाए. उसके बाद अब स्टार एक्टर आमिर खान ने भी वीडियो में उनकी तारीफ की. जिसके बाद रिंकू ने उन्हें दिल से धन्यवाद कहा है.

रिंकू क्या खेल रहा था यार- आमिर खान

आमिर खान ने रिंकू सिंह को लेकर वीडियो में कहा, ‘रिंकू क्या खेल रहा था यार, मतलब ऐसा खेल रहा था जैसे अकेले उसने मैच जिता दिया. हार जीत चलती रहती है. देखिए अगली साल मैं भी रहूंगा आपके साथ.’ इसके बाद रिंकू सिंह ने भी आमिर खान को दिल से धन्यवाद दिया. उन्होंने कहा कि ‘आपको हमारी बैटिंग देखकर ऐसा लगा मेरा दिल खुश हो गया. मैं कामना करता हूं कि अगले साल आप हमारी टीम के साथ हों मजा आएगा. थैंक यू सो मच आमिर सर, लव यू.’

Last year #AamirKhan was disappointed a little when #RinkuSingh was unable to finish match against LSG.

I hope today he was watching the greatest finish of all time in cricket.

He will be really happy for Rinku. pic.twitter.com/SZceu0VyCH

