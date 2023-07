नई दिल्ली. रिंकू सिंह शायद यह नाम अब परिचय का मोहताज नहीं. आईपीएल 2023 में उन्होंने कोलकाता नाइट राइडर्स की ओर से खेलते हुए गुजरात टाइटंस के खिलाफ 20वें ओवर की अंतिम 5 गेंद पर 5 छक्के मारे. पहली बार किसी बैटर ने यह कारनामा किया. अब रिंकू एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल जीतना चाहते हैं. उन्हें गेम्स के लिए भारतीय टीम में जगह मिली है. वे चीन में होने वाले गेम्स से इंटरनेशनल डेब्यू कर सकते हैं. गेम्स में भले ही तीसरी बार क्रिकेट को जगह मिली है, लेकिन भारतीय महिला और पुरुष टीम पहली बार इसमें उतर रही है.

देवधर ट्रॉफी खेल रहे रिंकू सिंह का एक वीडियो बीसीसीआई ने सोशल मीडिया पर डाला. वीडियो में रिंकू सिंह ने बताया कि कैसे 5 छक्के के बाद उनकी जिंदगी बदल गई. उन्होंने कहा कि मेरी मेहनत आखिरकार रंग लाई. अगर मुझे टीम इंडिया की ओर से एशियन गेम्स में खेलने का मौका मिला, तो मैं अच्छा प्रदर्शन करन चाहूंगा. उम्मीद है कि टीम गोल्ड मेडल जीतने में कामयाब होगी. रिंकू सिंह ने कहा कि 5 छक्के मारने के बाद फैंस मुझे लॉर्ड बुलाने लगे. मुझे फैंस ने काफी सपोर्ट किया है. मैं उनका धन्यवाद करना चाहूंगा. इससे मुझे लगातार अच्छा प्रदर्शन करने की प्रेरणा मिलती है.

