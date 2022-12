ऋषभ पंत के कार एक्सीडेंट के बाद वीरेंद्र सहवाग ने शेयर किया उनका वीडियो, लिखा- पूरा देखना तो...

नई दिल्ली. भारतीय क्रिकेट टीम के विकेटकीपर ऋषभ पंत के कार एक्सीडेंट की खबर जब शुक्रवार सुबह अचानक से आई तो लोग एकदम से सदमे में आ गए. सबको इस बात की चिंता थी कि वो ठीक तो हैं ना. खबरें छन छन कर सामने आ रही थी और लगभग 1 घंटे के बाद चीजें साफ हो गई. पंत खैरियत से हैं और अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है फैंस ने जानकर राहत की सांस ली. खबर सामने आने के बाद से ही सोशल मीडिया पर दुनियाभर से इस धुरंधर के बेहतर स्वास्थ की कामना करने वाले संदेश की बाढ़ आ गई.

पूर्व भारतीय ओपनर वीरेंद्र सहवाग ने भी पंत के कार एक्सीडेंट के बाद सोशल मीडिया पर अपनी चिंता जाहिर की और उनके जल्दी ठीक होकर वापसी की दुआ की. उन्होंने टीम इंडिया के इस विस्फोटक विकेटकीपर का एक वीडियो शेयर किया. सहवाग ने जो वीडियो शेयर किया उसे सबको देखने की भी अपील की.

Poora deekhn banta hai , but from 4:25 mins is very special stuff. May you heal and get well soon @RishabhPant17, till then just rest and enjoy your batting videos https://t.co/Oc3FR5PZXQ

— Virender Sehwag (@virendersehwag) December 30, 2022