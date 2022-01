VIDEO: ऋषभ पंत से सिक्स जड़ने के चक्कर में उड़ा बल्ला, फिर बैट को ऐसे दिया सम्मान

नई दिल्ली. ऋषभ पंत (Rishabh Pant) का एक हाथ से शॉट लगाना कोई नई बात नहीं है. उन्हें अक्सर एक हाथ से बड़ा शॉट या सिक्स लगाते हुए आप मैचों में देख सकते हैं. भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच केपटाउन में खेले जा रहे तीसरे टेस्ट मैच (India vs South Africa) में भी ऋषभ पंत एक बार फिर से अपने पुराने अंदाज में नजर आए हैं. भारतीय टीम की दूसरी पारी में बल्लेबाजी करते हुए ऋषभ पंत ने एक बड़ा शॉट लगाने की कोशिश की. इस कोशिश के दौरान पंत का हाथों से बल्ला फिसल गया और दूर जा गिरा, लेकिन इसके बाद युवा विकेटकीपर ने अपने बैट के साथ कुछ ऐसा किया, जिसकी सोशल मीडिया पर जमकर तारीफ हो रही है.

60वें ओवर की पहली गेंद पर डुआन ओलिवियर ने ऋषभ पंत को एक वाइड टाइप गेंद फेंकी. जाहिर तौर पर ओलिवियर उन्हें ऑफ साइड पर डीप कैच कराने की कोशिश कर रहे थे. विकेटकीपर-बल्लेबाज ने भी इस चुनौती को स्वीकार किया. उन्होंने इस गेंद पर बड़ा हिट लगाने की कोशिश की. ऋषभ ने कदमों का इस्तेमाल करते हुए शॉट जड़ा, लेकिन यह बल्ले पर सही तरह से नहीं आ पाया. लेकिन इस दौरान गेंद एक तरफ और ऋषभ पंत का बल्ला उनके हाथ से छूटकर दूसरी तरफ जा गिरा. आमतौर पर जब पंत इस तरह का शॉट खेलते हैं तो उनका बल्ला एक हाथ में रह जाता है, लेकिन इस बार कुछ अलग हुआ.

यह गेंद स्क्वेयर लेग की ओर गई, लेकिन ऋषभ पंत का बल्ला दूसरी ही दिशा में डीप प्वॉइंट की तरफ जा गिरा. हालांकि, इस बात का शुक्र रहा है कि जिस दिशा में बल्ला गिरा, वहां कोई फील्डर या अंपायर नहीं खड़ा था. इस वजह से किसी को भी चोट लगने से बच गई. पंत हंसते हुए बल्ला उठाने गए और फिर बल्ले को उठाकर उसे सम्मान दिया. पंत ने बल्ले को उठाया और उसे अपनी उंगलियों से छूकर और उन्हें चूमकर सम्मान दिया. यह उसी तरह था, जैसा भारत के कुछ हिस्सों में छोटे बच्चों को किताबों, स्टेशनरी और पैसों से करना सिखाया जाता है.

सोशल मीडिया पर पंत का यह वीडियो जमकर वायरल हो रहा है. जहां एक तरफ फैन पंत का बल्ला उड़ने पर अपनी हंसी नहीं रोक पा रहे हैं. वहीं, दूसरी तरफ फैन बल्ले को इस तरह सम्मान देने के लिए युवा खिलाड़ी की जमकर तारीफ भी कर रहे हैं.

The way Rishabh got up and kissed the bat after the fall of the bat! It shows the love and respect of him towards cricket 🇮🇳💫 My respect gonna even more high for this man👏#RishabhPant #INDvsSA pic.twitter.com/2D2ptCySwx

— Anjali ♡ (@imAnjali718) January 13, 2022