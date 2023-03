VIDEO: ऋषभ पंत के पीठ पर मिट रहे चोट के निशान, डंडे के सहारे से स्वीमिंग पूल का उठाया लुत्फ, कब होगी वापसी?

नई दिल्ली. भारतीय टीम ने ऑस्ट्रेलिया को बॉर्डर गावस्कर सीरीज में 2-1 से शिकस्त दे दी है. इस सीरीज में दो दिग्गज खिलाड़ियों की कमी नजर आई. जिसमें टीम इंडिया के स्टार पेसर जसप्रीत बुमराह (Jasprit Bumrah) और ऋषभ पंत (Rishabh Pant) शामिल हैं. दिसंबर के आखिर में पंत एक खतरनाक कार हादसे का शिकार हो गए थे. उन्हें कई गहरी चोटें आईं, जिसके बाद वह लंबे समय तक क्रिकेट से दूर हो चुके हैं. हालांकि, अब 3 महीने बाद पंत काफी बेहतर नजर आ रहे हैं.

पंत कई दिनों तक सोशल मीडिया से भी दूर रहे. लेकिन अब वह सोशल मीडिया पर अपनी हेल्थ के अपडेट फैंस तक पहुंचाते रहते हैं. काफी दिनों बाद युवा बैटर ने हादसे में उनकी मदद करने वाले बस कंडेक्टर और ड्राइवर को भी धन्यवाद दिया था. वहीं, अब उन्होंने इंस्टाग्राम पर अपना एक वीडियो स्टोरी पर लगाया है जिसमें वह स्वीमिंग पूल का आनंद उठाते नजर आ रहे हैं. उनकी पीठ पर लगे चोट के निशान वीडियो में देखे जा सकते हैं. पंत ने अपनी स्टोरी पर लिखा है, ‘समय के साथ एक कदम उठाते हुए.’ उन्होंने अपना यही वीडियो ट्विटर पर भी शेयर कर दिया है.

Grateful for small thing, big things and everything in between. 🙏#RP17 pic.twitter.com/NE9Do72Thr

— Rishabh Pant (@RishabhPant17) March 15, 2023