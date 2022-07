ऋषभ पंत के शतक पर राहुल द्रविड़ बने 'बाहुबली', सेलिब्रेशन VIDEO हुआ वायरल

नई दिल्ली. भारत और इंग्लैंड के बीच 5वें टेस्ट के पहले दिन एजबेस्टन के मैदान पर ऋषभ पंत ने ‘वन मैन शो’ पेश किया. पंत ने 111 गेंदों में 146 रनों की पारी खेली. बारिश से प्रभावित पहले दिन पंत ने इंग्लैंड के गेंदबाजों की जमकर धुनाई की. उन्होंने अपनी पारी में 20 चौके और चार छक्के जड़े. इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया. दिन की शुरुआत में जेम्स एंडरसन की अगुवाई में इंग्लैंड की पेस बैटरी ने 100 रन के अंदर भारत के पांच विकेट लेकर स्टोक्स के निर्णय को सही साबित किया. लेकिन शाम ढलते ही नजारा ही बदल गया. दिन का खेल खत्म होने तक भारत ने सिर्फ 73 ओवर सात विकेट के नुकसान पर 338 रन बना डाले. रवींद्र जडेजा 85 रन बनाकर नाबाद हैं. वहीं, दूसरे छोर पर मोहम्मद शमी शून्य पर खेल रहे हैं.

ऋषभ पंत ने हर सीरीज के आखिरी मुकाबले में जड़ा शतक

पंत ने चार साल पहले इंग्लैंड दौरे पर ओवल के मैदान पर ही अपना पहला टेस्ट शतक लगाया था. उन्होंने अब तक पांच शतक जड़ा है और उनमें 4 सेंचुरी विदेशी मैदान पर आई है. पंत ने सिडनी में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 159*, अहमदाबाद में इंग्लैंड के खिलाफ 101, इस साल दक्षिण अफ्रीका की धरती पर नाबाद 100 और उसके बाद अब एजबेस्टन में 146 रनों की पारी खेली. सबसे खास बात यह है कि पंत ने सारे शतक सीरीज के आखिरी मैच में जड़ा. निर्णायक मुकाबलों में अब पंत लगातार बड़ी पारियां खेल रहे हैं. इसके अलावा वह टेस्ट क्रिकेट में ऐसे बल्लेबाज बनने की ओर अग्रसर हैं जो किसी भी समय पासा पलट सकता है.

पंत के शतक पर राहुल द्रविड़ ने खास स्टाइल में मनाया जश्न

भारतीय टीम इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज में 2-1 से आगे है. सीरीज जीत के लिए टीम इंडिया को इस टेस्ट को सिर्फ ड्रॉ करने की जरूरत है. भारत ने आखिरी बार इंग्लैंड की धरती पर साल 2007 में 1-0 से टेस्ट सीरीज जीती थी. उस समय राहुल द्रविड़ ही टीम इंडिया की कमान संभाल रहे हैं. अब द्रविड़ कोच की भूमिका में है.

Rishabh Pant, you beauty!

Is there a more exciting Test cricketer in the modern game?!

Tune in to Sony Six (ENG), Sony Ten 3 (HIN) & Sony Ten 4 (TAM/TEL) – (https://t.co/tsfQJW6cGi)#ENGvINDLIVEonSonySportsNetwork #ENGvIND pic.twitter.com/Qvn3eDYw9Z

— Sony Sports Network (@SonySportsNetwk) July 1, 2022