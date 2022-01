IND vs SA: रोहित से तेंदुलकर तक ने बांधे ऋषभ पंत की तारीफों के पुल, जाफर बोले- आग लगा दी

नई दिल्ली. भारत के विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत (Rishabh Pant) ने केपटाउन में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ तीसरे टेस्ट (India vs South Africa) के तीसरे दिन भारत की दूसरी पारी में एक शानदार शतक जमाया. यह ऋषभ पंत की शैली की एक विशिष्ट पारी (Rishabh Pant Century) थी. उन्होंने दक्षिण अफ्रीका की गेंदबाजी के खिलाफ जवाबी हमला किया. पंत भारत के चार विकेट गिरने के बाद क्रीज पर आए. सबसे पहले उन्होंने कप्तान विराट कोहली के साथ 94 रन की साझेदारी में शामिल हुए, जिसने भारत को मुश्किल स्थिति से बाहर निकाला. ऋषभ पंत की इस शानदार पारी के लिए सोशल मीडिया पर उन्हें जमकर बधाइयां मिल रही हैं.

मैच के तीसरे दिन खेल शुरू होने के भीतर ही भारत ने चेतेश्वर पुजारा और अजिंक्य रहाणे का विकेट गंवा दिया. इसके बाद पंत क्रीज पर आए और उन्होंने जमने में थोड़ा वक्त लिया. उन्होंने अपने अंदाज में शॉट खेलने से पहले दक्षिण अफ्रीका के तेज गेंदबाजों के शुरुआती धमाकों से बचने के लिए अच्छी तकनीक और धैर्य रखा, जो काबिले-तारीफ रहा. ऋषभ पंत ने इसके बाद गेंद को बाउंड्री पार पहुंचाना शुरू किया, जबकि कोहली ने दूसरे छोर पर आराम से खेल जारी रखा. एक बार जब कोहली आउट हो गए और फिर भारतीय विकेट गिरने लगे, तो पंत को पता था कि उन्हें अपनी टीम के लिए महत्वपूर्ण रन लेने बनाने होंगे.

उन्होंने ठीक वैसा ही किया और टेस्ट क्रिकेट में अपने चौथे शतक तक पहुंचने के साथ-साथ भारत की बढ़त को 200 रनों के पार ले गए. पंत ने छह चौके और चार छक्के लगाए और तीन के आंकड़े तक पहुंचे. जोहानिसबर्ग में दूसरे टेस्ट में भारत की दूसरी पारी के दौरान आउट होने के लिए जल्दबाजी में शॉट खेलने के लिए उनकी कड़ी आलोचना के बाद ऋषभ पंत ने इस पारी से आलोचकों की बोलती बंद कर दी है. सोशल मीडिया पर क्रिकेट दिग्गजों के साथ-साथ फैन्स भी उनकी जमकर तारीफ कर रहे हैं.



तीसरे टेस्ट की शुरुआत से पहले कप्तान विराट कोहली ने युवा खिलाड़ी का समर्थन किया था. पंत अंततः 100 रन बनाकर नाबाद रहे. भारत दूसरी पारी में 198 रन पर आउट हो गया. दक्षिण अफ्रीका को टेस्ट और सीरीज जीतने के लिए 212 रनों का लक्ष्य मिला. ऋषभ पंत ने अपनी इस शतकीय पारी में कुछ खास मुकाम भी हासिल किए.

दक्षिण अफ्रीका में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले एशियाई विकेटकीपर

100*- ऋषभ पंत- केपटाउन – 2021/22

90 – महेंद्र सिंह धोनी – सेंचुरियन- 2010/11

89 – कुमार संगकारा – सेंचुरियन- 2002/03

70 – लिटन दास – ब्लूमफोटेंन- 2017/18

ऋषभ पंत ने 9 महीने बाद जड़ा शतक, तोड़ा महेंद्र सिंह धोनी का रिकॉर्ड

एशिया के बाहर भारतीय विकेटकीपरों द्वारा टेस्ट शतक

118 – विजय मांजरेकर vs वेस्टइंडीज- किंग्सटन 1952/53

115* – अजय रात्रा vs वेस्टइंडीज- सेंट जोन्स 2002

104 – ऋद्धिमान साहा vs वेस्टइंडीज- ग्रॉस आइसलेट 2016

114 – ऋषभ पंत vs इंग्लैंड- द ओवल 201859* – ऋषभ पंत vs ऑस्ट्रेलिया- सिडनी 2018/19

100* – ऋषभ पंत vs दक्षिण अफ्रीका-केपटाउन 2021/22

