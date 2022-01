'अपना मुंह बंद रखो..' ऋषभ पंत 'बेवजह' डुसेन से भिड़ रहे थे, तीसरी ही गेंद पर आउट- Video

नई दिल्ली. भारतीय टीम ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ सीरीज के दूसरे टेस्ट मैच (IND vs SA 2nd Test) की दूसरी पारी में अपने 5 विकेट 167 रन पर गंवा दिए. केएल राहुल (KL Rahul) की कप्तानी में खेल रही टीम इंडिया ने पहली पारी में 202 रन बनाए जिसके बाद मेजबान टीम की पहली पारी 229 रन पर सिमटी. मुकाबले के तीसरे दिन भारत के लिए अजिंक्य रहाणे और चेतेश्वर पुजारा ने अर्धशतकीय पारी खेलीं लेकिन एक ऐसी घटना भी रही जिसने काफी सुर्खियां बटोरीं जो भारतीय विकेटकीपर ऋषभ पंत (Rishabh Pant) से जुड़ी रही.

जब ऋषभ पंत बल्लेबाजी करने आए, तो उन्हें रैसी वैन डेर डुसेन ने स्लेज करने की कोशिश की. भारत का यह युवा बल्लेबाज भी जवाब देने में पीछे नहीं रहा. पंत ने डुसेन को अपना मुंह बंद रखने को कहा लेकिन वह अपनी पारी की तीसरी ही गेंद पर आउट हो गए. पंत खाता भी नहीं खोल पाए और कागिसो रबाडा का शिकार बने. वह टीम के 5वें विकेट के तौर पर पैवेलियन लौटे.

पंत का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो गया जिसमें वह डुसेन को मुंह बंद करने के लिए (Keep your mouth shut) कह रहे हैं. अभी तक के मैच की बात करें तो रहाणे और पुजारा ने 111 रन की साझेदारी की. पुजार ने 86 गेंदों पर 10 चौकों की मदद से 53 रन बनाए. वहीं, रहाणे ने 78 गेंदों पर 8 चौके और 1 छक्का लगाते हुए 58 रन का योगदान दिया.

“Rishabh Pant” : Keep your mouth shut.

**And got out on 3rd ball** #SAvIND pic.twitter.com/DJZPoV4xZ9

