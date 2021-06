ऋषभ पंत को WTC Final से पहले दिखाई गई धोनी की तस्वीर, राहुल द्रविड़ भी आए याद

नई दिल्ली. मैदान सज चुका है क्रिकेट के पहले टेस्ट वर्ल्ड कप के लिए जिसका आगाज शुक्रवार से साउथैंप्टन में होगा. भारत और न्यूजीलैंड की टीमें वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में एक-दूसरे से भिड़ने वाली हैं. पिछले 2 साल में भारत और न्यूजीलैंड दोनों ने ही बेहतरीन क्रिकेट खेला है और अब तय होगा कि टेस्ट में बेस्ट कौन सी टीम है. भारत की बात करें तो बाएं हाथ के विस्फोटक बल्लेबाज ऋषभ पंत (Rishabh Pant) उसका ट्रंप कार्ड हो सकते हैं. पंत फाइनल के लिए तैयार भी हैं और उन्होंने इंट्रा-स्क्वाड मैच में शानदार शतक भी लगाया है. वैसे खिताबी मुकाबले से पहले पंत को उनके गुरु धोनी की तस्वीर भी दिखाई गई है.



दरअसल फाइनल से पहले टीम इंडिया के खिलाड़ियों के इंटरव्यू लिए गए, जिसमें उन्हें सोशल मीडिया पर शेयर हुई कुछ खास फोटोज दिखाई गई. पंत को धोनी की वो फोटो भी दिखाई गई जिसमें माही उनको डेब्यू कैप सौंप रहे हैं. पंत ने बताया कि ये उनके करियर का सबसे खास मौका था. अपने आइडल से डेब्यू कैप मिलना सच में कमाल है. पंत ने ये भी बताया कि उन्हें धोनी ने सिर्फ इतना ही कहा था कि बस क्रिकेट को इंजॉय करो.



पंत ने बताया- धोनी के बर्थडे पर क्या हुआ था



ऋषभ पंत को धोनी के जन्मदिन की भी एक तस्वीर दिखाई गई जिसमें उनके मुंह पर दही लगा हुआ था. पंत ने बताया कि धोनी के जन्मदिन का केक क्रीमी नहीं था जिसके बाद जडेजा ने उनके मुंह पर दही लगा दिया. इसके बाद जडेजा को पकड़ने के लिए धोनी काफी दूर तक भागे थे.पंत को द्रविड़ भी आए याद



ऋषभ पंत को अंडर 19 क्रिकेट के जमाने की भी एक तस्वीर दिखाई गई. जिसमें पंत ने राहुल द्रविड़ की कोचिंग में टूर्नामेंट खेला था. पंत ने बताया कि कोलकाता में उन्हें बहुत मुश्किल पिच मिली थी लेकिन इसके बावजूद वो टीम के लिए अहम योगदान देने में कामयाब रहे थे.



पंत ने बताया कैसे कर लेते हैं कमाल के करतब?



ऋषभ पंत ने ये भी बताया कि कैसे वो मैदान पर कलाबाजियां आसानी से कर लेते हैं. पंत ने खुलासा किया कि जब वो छठी क्लास में थे तो देहरादून के स्कूल में उन्हें चौधरी सर ने जिम्नास्टिक सिखाया था. आज ये करतब उनके काम आ रहे हैं.



Insta Memories with @RishabhPant17 – reliving the story behind the photos 📸 pic.twitter.com/xVFF27guDB