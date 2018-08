Return back @Wriddhipops as soon as possible.The technique of Rishabh pant is totally waste in terms of wicket keeping.

Saha continued to save more runs behind the stumps but rishabh not!

That is the successful point that saha have ..

— Tanweer Hasan (@tanweerhasan264) August 30, 2018



Rishabh Pant is having a tough time on his right side. Way too many extras conceded #ENGvIND

— Sriram (@Sriram_MSD7) August 30, 2018



Rishabh Pant proving you should always have the best WicketKeeper in the team!!!

— Josh Winterton (@josh_winterton) August 30, 2018



While Sam Curran has tried to play like Ian Botham why has Rishabh Pant kept wickets like Kamran Akmal? 23 byes!?!? #ENGvIND

— Budhaditya Roy (@budhadityaroy) August 30, 2018



Rishabh Pant needs to work on his wicket keeping technique. Horrible horrible technique he has. Else Saha would out kick him easily. #EngvInd

— Ecstasy (@Pungebaaz) August 30, 2018



Rishabh Pant has been excellent as a wicketkeeper. The ball is swinging before it reaches him and he still has managed to stop runs and also caught well. There was one chance but that was tough, anyone would have dropped that! Well done @RishabPant777!!#ENGvIND #INDvENG

— Shivam (@itsShivam18) August 30, 2018



To all who criticising @RishabPant777 out there

I bet none of them had watched the match live..

All byes were so tough to grab

He put all of him save all those#EngvInd #RishabhPant

— Chandan Kushwaha (@imcr_chandu178) August 30, 2018

साउथैंप्टन टेस्ट का पहला दिन ऋषभ पंत के लिहाज से ठीक नहीं रहा इंग्लैंड ने अपनी पहली पारी में 246 रन बनाए जिसमें से करीब 10 फीसदी रन बाई से बने. इस दौरान पंत के आसपास से 23 बाई रन बने. पंत ज्यादातर लेग स्टंप के बहुत बाहर गेंदों को नहीं रोक पाए जिसकी वजह से गेंद चार रनों के लिए बाई के रूप में कई बार बाउंड्री लाइन के बाहर चली गई. वैसे इस दौरान पंत ने फुल लेंथ डाइव लगाई लेकिन गेंदें इतनी बाहर थी कि उनका बस नहीं चला.इसके अलावा उन्होंने जोस बटलर का कैच मोहम्मद शमी की गेंद पर छोड़ा. वैसे पंत लकी रहे कि बटलर जल्द ही आउट हो गए. पंत इंग्लैंड की पारी के दौरान तब खुश नजर आए जब उन्होंने विकेटों के पीछे जॉनी बेयरस्टो का शानदार कैच पकड़ा. वैसे ट्विटर पर लोग पंत के विकेटों के पीछे के प्रदर्शन से खुश नहीं हैं. कुछ लोगों ने तो ये भी कहा कि अगर पंत ने अपनी विकेटकीपिंग में सुधार नहीं किया तो रिद्धिमान साहा उनकी जगह आसानी से ले लेंगे.ट्विटर यूजर ने लिखा, "रिद्धिमान साहा जितनी जल्दी हो सके वापस आ जाओ. विकेटकीपिंग के हिसाब से पंत की तकनीकी फजूल है. साहा ने लगातार विकेट के पीछे रन बचाए हैं लेकिन ऋषभ इस मामले में कामयाब नहीं रहे."एक अन्य यूजर ने लिखा, "ऋषभ पंत को अपने दाहिनी ओर गेंद को पकड़ने में जद्दोजहद करनी पड़ रही है. उन्होंने बहुत सारे एक्सट्रा दिए हैं."यूजर ने लिखा, "ऋषभ पंत सिद्ध कर रहे हैं कि आपके पास टीम में बेस्ट विकेटकीपर होना चाहिए."यूजर ने लिखा, "जब सैम कुर्रन इयान बॉथम की तरह खेल रहे हैं तो पंत कामरान अकमल की तरह विकेटकीपिंग क्यों कर रहे हैं? 23 बाई?"यूजर ने लिखा, "ऋषभ पंत को अपनी तकनीकी में सुधार की जरूरत है. उनकी तकनीक बहुत खराब है. अगर ऐसा ही चलता रहा तो साहा उनकी जगह आसानी से ले लेंगे."वैसे कुछ यूजर्स ने पंत का बचाव भी किया. एक यूजर ने लिखा, "ऋषभ पंत ने विकेटकीपर के तौर पर शानदार प्रदर्शन किया है. उनके पास गेंद पहुंचने के पहले खासी स्विंग कर रही थी लेकिन इसके बावजूद उन्होंने रन रोके और कैच पकड़े. इस बीच एक मौका मिला था लेकिन वह कठिन था, वह कोई भी टपका देता."एक यूजर ने लिखा, "जो लोग पंत की विकेटकीपिंग की निंदा कर रहे हैं. मुझे यकीन है कि इनमें से किसी ने मैच लाइव नहीं देखा. सभी बाई को पकड़ना बहुत कठिन था. पंत ने उन्हें पकड़ने की पूरी कोशिश की."