VIDEO: बैसाखी फेंक पैरों पर खड़ा हुआ चैंपियन, अब वापसी दूर नहीं, क्या वर्ल्ड कप खेलेगा?

नई दिल्ली. पिछले साल सड़क दुर्घटना में बुरी तरह घायल हुए भारतीय विकेटकीपर ऋषभ पंत तेजी से रिकवर हो रहे हैं. इससे जुड़ी एक तस्वीर सामने आई है, जिसमें पंत बैसाखी के सहारे नहीं, बल्कि अपने पैरों पर चलते नजर आए. ये तस्वीर मुंबई एयरपोर्ट की है. पंत ऊर्जा से भरे नजर आए और उनके चेहरे पर खुशी दिख रही थी. इस दौरान उन्होंने ब्लैक टी-शर्ट और शॉर्ट्स पहने हुए है और उनके गले में मोटी सी चैन दिख रही है.

हालांकि, अभी भी उन्हें चलने में तकलीफ हो रही है. लेकिन, फैंस और टीम इंडिया के लिए ये कम राहत ही बात नहीं कि उन्होंने बैसाखी फेंक दी है और अपने पैरों पर चलना शुरू कर दिया है.

बता दें कि सड़क दुर्घटना में घायल होने के कारण ही ऋषभ पंत आईपीएल 2023 में नहीं खेले. इसका असर उनकी टीम दिल्ली कैपिटल्स पर पड़ा और टीम लीग स्टेज से आगे नहीं बढ़ पाई. पंत की गैरहाजिरी में डेविड वॉर्नर को कप्तान बनाया गया था. लेकिन, दिल्ली 14 में से 5 मैच ही जीत पाई और पॉइंट्स टेबल में 9वें स्थान पर रही. आईपीएल के दौरान भी पंत कई मर्तबा दिल्ली कैपिटल्स टीम का हौसला बढ़ाने पहुंचे थे.

Rishabh Pant is recovering quickly.

