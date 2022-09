VIDEO: हार्दिक को नंबर 5 पर भेजा तो हैरान रह गए ऋषभ पंत, रिएक्शन वायरल

नई दिल्ली. ऋषभ पंत अपने एक्शंस और रिएक्शंस को लेकर सोशल मीडिया पर चर्चा में बने रहते हैं. एशिया कप 2022 में श्रीलंका के खिलाफ सुपर 4 मैच के दौरान भी एक बार फिर से ऋषभ पंत सोशल मीडिया पर चर्चा में आ गए. इस मैच में ऋषभ पंत से पहले हार्दिक पंड्या को बल्लेबाजी के लिए बुलाया गया. ऐसे में हार्दिक को उनसे पहले बुलाए जाने पर ऋषभ ने जो रिएक्शन दिया, वह सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है.

पहले बल्लेबाजी करते हुए रोहित शर्मा ने 41 गेंदों में 72 रन की पारी खेली. रोहित के आउट होने के बाद भारत का स्कोर 12.2 ओवर में 2 विकेट के नुकसान पर 110 रन था. केएल राहुल 6, विराट कोहली 0 और सूर्यकुमार यादव 34 रन बनाकर पवेलियन लौट चुके थे. ऋषभ को उम्मीद थी कि वह नंबर 5 पर बल्लेबाजी करने के लिए उतरेंगे, इसलिए विकेटकीपर-बल्लेबाज ने उस पोजिशन के लिए खुद को तैयार भी कर लिया था. लेकिन जब टीम प्रबंधन ने हार्दिक पंड्या को नंबर 5 पर भेजने का फैसला किया तो वह हैरान रह गए.

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो में ऋषभ पंत और हार्दिक पांड्या डगआउट में एक साथ बैठे नजर आ रहे हैं. रोहित शर्मा के डीप प्वॉइंट पर आउट होने के बाद बाएं हाथ का यह बल्लेबाज अपने दस्ताने पहनने ही वाला था कि पंड्या को टीम प्रबंधन की ओर इशारा करते हुए देखा गया. ऐसे में ऋषभ पंत की प्रतिक्रिया केवल भ्रम और निराशा की थी.

He was about to wear the gloves 😭#INDvsSL #RishabhPant #Bhuvi #IndianCricketTeam pic.twitter.com/wSREjWK6n9

— Aditya Jinde (@AdityaJinde7) September 6, 2022