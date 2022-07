ऋषभ पंत ने मैनचेस्टर वनडे में शतक लगाने के बाद किसे किया था 'थम्स अप' का इशारा? Video आया सामने

नई दिल्ली. भारतीय विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत ने रविवार को अपने वनडे करियर का पहला शतक जमाया. पंत ने इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज के तीसरे और निर्णायक वनडे मैच (ENG vs IND 3rd ODI) में 125 रनों की नाबाद पारी खेली. इस शानदार पारी के लिए उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया है. पंत ने शतक लगाने के बाद ‘थम्स-अप’ यानी अंगूठे से स्टैंड्स की तरफ इशारा किया. इससे जुड़ा वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है जिसमें पता चलता है कि वह आखिर किसकी तरफ इशारा कर रहे थे.

मैनचेस्टर के ओल्ड ट्रैफर्ड में खेले गए सीरीज के तीसरे वनडे में इंग्लैंड टीम 259 रन बना सकी और 45.5 ओवर में ऑलआउट हो गई. इसके बाद भारतीय टीम ने 42.1 ओवर में 5 विकेट खोकर लक्ष्य हासिल कर लिया. ऋषभ पंत ने 113 गेंदों की अपनी मैच विजयी पारी में 16 चौके और 2 छक्के जड़े. उन्होंने हार्दिक पंड्या (71) के साथ 5वें विकेट के लिए 133 रन जोड़े.

पंत ने शतक लगाने के बाद स्टैंड्स की तरफ इशारा किया. दरअसल, वह कप्तान रोहित शर्मा के लिए ऐसा कर रहे थे. रोहित ने भी दूसरी तरफ से मुस्कुराते हुए ऐसा ही ‘थम्स-अप’ का इशारा किया. भारत ने इस मुकाबले में 3 विकेट 38 रन तक गंवा दिए थे. पंत ने नंबर-4 जबकि हार्दिक ने नंबर-6 पर बल्लेबाजी की और टीम को जीत दिलाई. भारत ने इस तरह 3 मैचों की वनडे सीरीज 2-1 से अपने नाम की. इंग्लिश टीम इससे पहले टी20 सीरीज भी 1-2 से हारी थी.

