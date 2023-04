DC vs GT: ऋषभ पंत ने 3 महीने बाद देखा मैदान का नजारा, सहारा लेकर उतरी सीढ़ियां, मैच का उठाया लुत्फ

नई दिल्ली. दिल्ली कैपिटल्स आईपीएल (IPL 2023) में अपना दूसरा मैच गुजरात टाइटंस के खिलाफ (DC vs GT) खेल रही है. आईपीएल के 16वें सीजन को कई खिलाड़ी इंजरी के कारण मिस कर रहे हैं. उनमें से एक सबसे बड़ा नाम दिल्ली कैपिटल्स के कप्तान ऋषभ पंत (Rishabh Pant) का है जो दिसंबर में भयावह कार हादसे का शिकार हो गए थे. पिछले 3 महीनों से पंत घर में अपनी चोटों से उबर रहे हैं, लेकिन अब वह अपनी टीम दिल्ली के सपोर्ट में अरुम जेटली स्टेडियम में नजर आए.

ऋषभ पंत की गैरमौजूदगी में दिल्ली की कमान डेविड वॉर्नर के हाथों में सौंपी गई है. वहीं, पंत अरुण जेटली स्टेडियम में सभी से मुलाकात करते नजर आए. पंत अभी स्टिक का सहारा ले रहे हैं, इसके अलावा मैदान में सीढ़ियों से उतरने के लिए एक और सहारा लेना पड़ा. समय-समय पर युवा बैटर अपनी हेल्थ का अपडेट फैंस को देते रहते हैं. पंत को मैदान में देख फैंस भी काफी खुश नजर आए. पंत को काफी हद तक फिट वीडियो में देखा जा सकता है.

When he enter the Stadium

Audience Chanting :”We want Rishabh Pant.”

😊😭💜💕#RishabhPant #DCvsGT pic.twitter.com/nF0RYOotbE

