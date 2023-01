VIDEO: 'इंसानियत नहीं है क्या आप लोगों में', जानिए किस बात पर आगबबूला हुईं पंत की बहन

नई दिल्ली. बीसीसीआई (BCCI) ने युवा क्रिकेटर ऋषभ पंत (Rishabh Pant) को उच्च चिकित्सा के लिए देहरादून के मैक्स हॉस्पिटल से आर्थिक राजधानी मुंबई स्थित कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी हॉस्पिटल में रेफर किया है. बीसीसीआई के इस घोषणा के बाद जब उन्हें मैक्स हॉस्पिटल से मुंबई के लिए रवाना किया जा रहा था. उस दौरान उनकी एक झलक पाने के लिए मीडिया से लेकर उनके चाहने वालों की काफी भीड़ लग गई. इससे उन्हें हॉस्पिटल से बाहर निकालने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा. लोगों के इस व्यवहार से पंत की बहन एक पल के लिए काफी गुस्से में नजर आईं, जिसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है.

युवा पंत को जब अस्पताल से बाहर निकाला जा रहा था. उस दौरान लोगों की भीड़ को देखकर पंत की बहन गुस्से में आगबबूला हो गईं. इस दौरान उन्होंने एक शख्स को पीछे मुड़ते हुए चिल्लाकर कहा, ‘इंसानियत नहीं है क्या आप लोगों में’. वह कुछ और ज्यादा बोलतीं इससे पहले पंत की सुरक्षा में तैनात पुलिसकर्मियों ने उन्हें शांत करवाते हुए आगे बढ़ने का इशारा किया. यही नहीं पुलिसकर्मियों ने वहां उपस्थित लोगों से भी एक उचित दुरी बनाए रखने की अपील की.

