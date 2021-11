रियान पराग टीवी होस्ट राघव जुयाल की नस्लीय टिप्पणी से नाराज, कहा- असम भी भारत का हिस्सा है

नई दिल्ली. टेलीविजन रिएलिटी शो ‘डांस दीवाने 3’ (Dance Deewane 3) के होस्ट राघव जुयाल (Raghav Juyal) द्वारा की गई नस्लीय टिप्पणियों ने सोशल मीडिया का ध्यान खींचा है. शो में जुयाल असम की एक छोटी बच्ची को एक चीनी लड़की के रूप में पेश करते दिखाई दे रहे हैं. इसके अलावा राघव जुयाल ने मोमो और चाउमीन जैसे चीनी व्यंजनों का भी जिक्र किया. जिस तरह से जुयाल ने असम की इस छोटी बच्ची का परिचय दिया, उससे बहुत से लोग नाराज हो गए हैं. दरअसल, जो बात जुयाल ने इस बच्ची का परिचय कराते हुए कही, वह थी, “वह छोटी सी बच्ची, जिसकी चीनी आपको शायद समझ ना आए, लेकिन उसका डांस सभी को समझ में आता है…”

राघव जुयाल की टीवी शो में इस तरह की नस्ली टिप्पणी से असम के क्रिकेटर रियान पराग (Riyan Parag) भी नाराज हो गए हैं. रियान पराग राघव जुयाल की टिप्पणियों से खुश नहीं हैं और इस मामले पर अपने विचार रखने के लिए उन्होंने ट्विटर का सहारा लिया. राजस्थान रॉयल्स के क्रिकेटर ने ट्वीट किया कि असम किसी भी अन्य राज्य की तरह ही भारत का हिस्सा है. उन्होंने कहा कि इस तरह की तुलनाओं को रोकने की जरूरत है.

भारत को आईसीसी ने दी 3 बड़े आयोजन की जिम्मेदारी, पाकिस्तान में होगी चैंपियंस ट्रॉफी

रियान पराग ने ट्वीट किया, ”असम किसी भी अन्य राज्य की तरह भारत का ही हिस्सा है. इस आदमी के लिए मेरे मन में कोई नफरत नहीं है, लेकिन इन तुलनाओं को रोकने की जरूरत है. जय हिन्द.” राघव जुयाल की इस टिप्पणी के बाद मामले ने काफी ज्यादा तूल पकड़ लिया है. सोशल मीडिया पर उनके कमेंट्स की काफी ज्यादा आलोचना हो रही है.

Assam is very much in India as any other state. No hate to this man but these comparisons need to stop. Jai Hind. Joi Axom. 🇮🇳 https://t.co/pbgZRp2kCb

— Riyan Parag (@ParagRiyan) November 15, 2021