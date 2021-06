विराट कोहली ने रियान पराग को बैट पर क्या लिखकर दिया था गिफ्ट? शेयर की तस्वीर

नई दिल्ली. राजस्थान रॉयल्स (Rajasthan Royals) के युवा बल्लेबाज रियान पराग (Riyan Parag) ने इस फ्रेंचाइजी के लिए अच्छा प्रदर्शन किया है. चाहे शांत रहकर मैदान पर लक्ष्य का पीछा करना हो या अपने डांस मूव्स से प्रभावित करना हो, वह छाए रहते हैं. पराग ने टीम के लिए 26 मैचों में 126.07 के बेहतरीन स्ट्राइक रेट से कुल 324 रन बनाए हैं. कई अन्य युवाओं की तरह पराग भी विराट कोहली को अपना आइडल मानते हैं और कई मौकों पर भारतीय कप्तान की प्रशंसा करते हैं. उन्हें इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) के दौरान कोहली का साथ भी मिला, तब भारतीय कप्तान ने उन्हें अपना ऑटोग्राफ वाला बल्ला भी गिफ्ट किया था.



19 वर्षीय पराग ने अपने प्रशंसकों के साथ सोशल मीडिया पर एक सेशन में हिस्सा लिया और सवालों के जवाब दिए. एक फैन ने पूछा कि उनका सबसे पसंदीदा सेलिब्रिटी ऑटोग्राफ कौन सा है. पराग ने तुरंत फोटो शेयर की जिसमें विराट कोहली के ऑटोग्राफ किया हुआ बल्ला नजर आया. इस पर विराट ने एक मैसेज भी लिखा था.



The signed bat of Riyan Parag by Virat Kohli. pic.twitter.com/jXVhJu6mJ1