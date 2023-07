नई दिल्ली. एसीसी मेन्स इमर्जिंग एशिया कप 2023 (ACC Men’s Emerging Asia Cup 2023) का फाइनल मुकाबला भारत ए और पाकिस्तान ए के बीच कोलंबो में खेला जा रहा है. इस रोमांचक मुकाबले में भारतीय युवा आलराउंडर रियान पराग (Riyan Parag) ने दो गेंद में लगातार दो विकेट चटकाते हुए विपक्षी टीम की चाल खराब कर दी है. फाइनल मुकाबले में उनके पास हैट्रिक लेने का सुनहरा मौका था, लेकिन वह इस खास उपलब्धि को पाने से महज एक विकेट से चूक गए.

पराग ने पाकिस्तान को दिए लगातार 2 झटके:

कोलंबो में टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए पाकिस्तान की टीम अच्छी शुरुआत करने में कामयाब रही. सईम अय्यूब (59) और साहबजादा फरहान (65) ने पहले विकेट के लिए 17.2 ओवर में 121 रन की शतकीय साझेदारी की. इस बेहतरीन शुरुआत के बाद लग रहा रहा था कि पाकिस्तान की टीम भारत के सामने विशाल स्कोर बनाने में कामयाब रहेगी, लेकिन मध्य के ओवरों में आए पराग ने विपक्षी टीम के दो बल्लेबाजों को लगातार दो गेंदों पर पवेलियन की राह दिखाते हुए उन्हें बड़ा झटका दिया है.

Riyan Parag changing the game with ball in the big final.

A star in making…!!!pic.twitter.com/ef4sjx1ITM

— Johns. (@CricCrazyJohns) July 23, 2023