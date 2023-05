'गौती के जाने के बाद सब कुछ बदल गया...' इमोशनल रॉबिन उथप्पा ने KKR को लेकर किया खुलासा

नई दिल्ली. रॉबिन उथप्पा का इंडियन प्रीमियर लीग में काफी लंबा सफर रहा है. वह कई फ्रेंचाइजी (चेन्नई सुपर किंग्स, मुंबई इंडियंस, राजस्थान रॉयल्स, रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर, पुणे वॉरियर्स, कोलकाता नाइट राइडर्स) का हिस्सा रहे हैं. हालांकि, जिस टीम में उन्होंने महत्वपूर्ण समय बिताया, वह कोलकाता नाइट राइडर्स (केकेआर) थी. 2014 से 2019 तक रॉबिन उथप्पा केकेआर की टीम का हिस्सा थे. वह केकेआर फ्रेंचाइजी का एक अभिन्न अंग थे और टीम को 2014 सीजन जीतने में मदद भी की थी. उस वक्त कोलकाता नाइट राइडर्स के कप्तान गौतम गंभीर थे. उथप्पा ने अब कहा है कि गंभीर के जाने के बाद उन्होंने केकेआर में ‘अलग-थलग’ महसूस किया है.

रॉबिन उथप्पा ने एक ट्वीट करते हुए गौतम गंभीर और कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए कुछ इमोशनल बातें लिखी हैं. दरअसल, रॉबिन उथप्पा आईपीएल 2023 के प्लेऑफ चरण में महेंद्र सिंह धोनी की चेन्नई सुपर किंग्स (सीएसके) को सपोर्ट करने के लिए ऑनलाइन ट्रोलिंग का शिकार हुए थे. ऐसे में भारत के पूर्व क्रिकेटर रॉबिन उथप्पा ने कोलकाता नाइट राइडर्स के प्रशंसकों और अनुयायियों के लिए एक भावुक संदेश साझा किया है.

बजरंग बली की भक्त हैं यह भारतीय महिला क्रिकेटर, टैटू में बनवाए हनुमान जी, लिखवाया- जयश्री राम

रॉबिन उथप्पा ने लिखा, ”पिछली रात से अब तक बहुत कुछ कहा जा चुका है और इसे साझा करने के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं. हालांकि मैंने हमेशा कहा है कि केकेआर में मेरे पहले 4 साल गौती (गौतम गंभीर) की अगुआई में मेरे पिछले 2 सालों से पूरी तरह से अलग थे. इसका मेरे प्रदर्शन पर बहुत प्रभाव पड़ा. मैं आपको आश्वस्त कर सकता हूं कि इसका कप्तानी से कोई लेना-देना नहीं है!”

उथप्पा ने आगे लिखा, ”गौती के जाने के बाद, सब कुछ बदल गया और मुझे अलग-थलग महसूस हुआ. हालांकि केकेआर के प्रशंसकों के लिए मेरा प्यार पहले भी था और हमेशा रहेगा. मैं उनके समर्थन के लिए हमेशा आभारी हूं और मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूं !! यह केकेआर के प्रशंसकों के बारे में नहीं है. मैं उन्हें हमेशा प्यार और सम्मान दूंगा.”

उथप्पा का यह ट्वीट मंगलवार को एक ट्वीट के वायरल होने के बाद आया है. पूर्व क्रिकेटर ने लिखा था, “मैं नफरत से हैरान नहीं हूं, मेरा अनुभव जो रहा है, उसके लिए मैं यहां हूं. आप सभी को शांति और प्यार !!”

क्रिस गेल ने जाहिर की इच्छा, दीपिका पादुकोण को लेकर मन में है ख्वाब, सुनकर रणवीर भी जाएंगे चौंक

हालांकि, ट्वीट का संदर्भ स्पष्ट नहीं था. लेकिन कई ट्विटर यूजर्स ने दावा किया कि यह उस ट्रोलिंग की प्रतिक्रिया थी, जिसका सामना उथप्पा को करना पड़ा था. दरअसल, उथप्पा ने टिप्पणी की थी कि यदि उनके पास अवसर होता है, तो सीएसके आईपीएल फ्रेंचाइजी होगी जिसके लिए वह खेलना चाहेंगे. उथप्पा ने जियो सिनेमा पर कहा, ”मैं आईपीएल में नहीं खेलूंगा क्योंकि मैं पहले ही भारतीय क्रिकेट से संन्यास ले चुका हूं. अगर मैं फिर से खेल सकता तो सीएसके के लिए खेलूंगा!”

“If I could play again, I’ll play for CSK” 💛

🗣 Robin Uthappa makes some big revelations while answering fan questions with Anant Tyagi on #TheInsiders 😄#TATIPL action continues ➡️ LIVE & FREE on #JioCinema #IPLonJioCinema pic.twitter.com/woSfw5DsJ0

— JioCinema (@JioCinema) May 23, 2023