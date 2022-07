IND vs ENG: रोहित शर्मा कोरोना को हराने के बाद नेट्स पर लौटे, जमकर बहा रहे पसीना; देखें वीडियो

नई दिल्ली. भारतीय क्रिकेट फैंस के लिए अच्छी खबर है. कप्तान रोहित शर्मा ने इंग्लैंड के खिलाफ टी20 सीरीज के लिए तैयारी शुरू कर दी है. वो बीते दिनों कोरोना संक्रमित पाए गए थे. इसी वजह से रोहित भारत और इंग्लैंड के बीच एजबेस्टन में खेले जा रहे टेस्ट मैच का हिस्सा नहीं बन पाए. वो कोरोना पॉजिटिव होने के बाद से ही आइसोलेशन में थे. लेकिन, अब वो कोरोना से उबर चुके हैं और उन्होंने नेट सेशन में पसीना बहाना शुरू कर दिया है. रोहित शर्मा के अभ्यास का वीडियो बीसीसीआई ने अपने ट्विटर अकाउंट से शेयर किया है.

बीसीसीआई ने जो वीडियो शेयर किया है, उसमें रोहित शर्मा ऑफ स्पिनर आर अश्विन की गेंद पर प्रैक्टिस करते हुए देखे जा सकते हैं. रोहित की बॉडी लेंग्वेज देखकर यह लग रहा है कि वो अब पूरी तरह से फिट हो चुके हैं और गेंदबाजों की खबर लेने के लिए पूरी तरह तैयार हैं. कोरोना के कारण रोहित टी20 सीरीज से पहले काउंटी टीमों के खिलाफ खेले गए दो वार्म-अप मैच में भी नहीं उतर पाए थे. भारत ने नॉर्थेम्पटनशायर को दूसरे वार्म अप मैच में 10 रन से हराया था. इस मैच में भारत ने हर्षल पटेल के अर्धशतक की बदौलत 20 ओवर में 149 रन बनाए थे. इसके बाद नॉर्थेम्पटनशायर को 139 रन पर आउट कर दिया. हर्षल ने मैच में 2 विकेट भी लिए थे.

