रोहित शर्मा और दिनेश कार्तिक करते दिखे हंसी-ठिठोली, ये सीरीज जीतने की खुशी या टांग खिंचाई, देखें VIDEO

इंदौर. साउथ अफ्रीका ने मंगलवार को तीसरे और अंतिम T20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबले में भारत को 49 रन से हरा दिया, लेकिन सीरीज 1-2 से गंवा दी. वहीं, भारत लगातार ने दूसरी T20 सीरीज पर कब्जा किया है, इससे पहले ऑस्ट्रेलिया को 1-2 से हराया था. पहला मैच हारने के बाद आखिरी दोनों मैच जीतकर सीरीज जीती थी. हालांकि टीम इंडिया पहली बार साउथ अफ्रीका को क्लीन स्वीप करने का बड़ा मौका गवां बैठी. मंगलवार को इंदौर में भारत के खिलाफ तीसरे और अंतिम टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच में अफ्रीका ने 3 विकेट पर 227 रन का विशाल स्कोर खड़ा किया. जवाब में टीम इंडिया 178 रन पर ऑलआउट हो गई.

कड़े मैच के बाद BCCI ने एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें दिनेश कार्तिक और कप्तान रोहित शर्मा एक-दूसरे के साथ हंसी-मजाक कर रहे हैं और हल्के फुल्के क्षणों का आनंद ले रहे हैं. असल में, डीके को आज बल्लेबाजी क्रम में ऊपर भेजा गया और उन्होंने इसका फायदा उठाते हुए विस्फोटक अंदाज में बल्लेबाजी की, लेकिन वह अपने और टीम को स्कोर और बड़ा बनाते, इसके पहले ही वह आउट हो गए. आउट होने के पहले उन्होंने केशव महाराज को एक छक्का और एक चौका जड़ चुके थे. जब वह आउट हुए तो सबसे ज्यादा निराश कप्तान रोहित हुए.

A dash of laughter does not hurt after the series win! ☺️#TeamIndia captain @ImRo45 & @DineshKarthik share a lighter moment. 👍#INDvSA pic.twitter.com/8WcTjcpOSF

— BCCI (@BCCI) October 4, 2022