IND vs NZ: श्रीलंका को धूल चटाने के बाद नंबर वन न्यूजीलैंड से भिड़ेगा भारत, जानें मैच टाइमिंग और पूरा शेड्यूल

हाइलाइट्स भारत और न्यूजीलैंड के बीच वनडे सीरीज की शुरुआत 18 जनवरी को होगी. टी20 वर्ल्ड कप के बाद भारत ने न्यूजीलैंड का दौरा किया था.

नई दिल्ली. भारत ने श्रीलंका (India vs Sri Lanka) के खिलाफ घरेलू जमीन पर टी20 और वनडे सीरीज को अपने नाम कर लिया है. भारत ने हार्दिक पंड्या (Hardik Pandya) की कप्तानी में टी20 सीरीज को 2-1 से अपने नाम किया. वहीं, वनडे सीरीज में रोहित शर्मा (Rohit Sharma) एंड कंपनी ने क्लीन स्वीप कर दिया. श्रीलंका के बाद टीम इंडिया का सामना अब दुनिया की नंबर वन टीम न्यूजीलैंड (India vs New Zealand) से होना है. कीवी टीम के खिलाफ टीम इंडिया 3 वनडे और इतने ही टी20 मैच की सीरीज खेलेगी.

न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज

पहला वनडे- 18 जनवरी 2023, हैदराबाद में दोपहर 2 बजे

दूसरा वनडे- 21 जनवरी 2023, रायपुर में दोपहर 2 बजे

तीसरा वनडे- 24 जनवरी 2023, इंदौर में दोपहर 2 बजे

न्यूजीलैंड के खिलाफ टी20 सीरीज

पहला टी20- 27 जनवरी, रांची में शाम 7 बजे

दूसरा टी20- 29 जनवरी, लखनऊ शाम 7 बजे

तीसरा टी20- 1 फरवरी, अहमदाबाद शाम 7 बजे

वनडे सीरीज के लिए दोनों टीमें

भारत- रोहित शर्मा (कप्तान), शुभमन गिल, ईशान किशन, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, सूर्यकुमार यादव, केएस भरत (विकेटकीपर), हार्दिक पांड्या (उपकप्तान), वाशिंगटन सुंदर, शाहबाज अहमद, शार्दुल ठाकुर, युजवेंद्र चहल, कुलदीप यादव, मोहम्मद शमी, मोहम्मद सिराज और उमरान मलिक.

विराट काेहली न्यूजीलैंड को भी नहीं छोड़ेंगे, रिकॉर्ड देखकर कीवी टीम हार मान बैठेगी

न्यूजीलैंड- टॉम लाथम (कप्तान), फिन एलेन, डग ब्रेसवेल, माइकल ब्रेसवेल, मार्क चैपमैन, डेवोन कॉनवे, जैकब डफी, लॉकी फर्ग्युसन, डेरेल मिशेल , हेनरी निकोल्स, ग्लेन फिलिप्स, मिशेल सेंटनेर, हेनरी शिपले, इश सोढी और ब्लेयर टिकनेर.

टी20 सीरीज के लिए दोनों टीमें

भारत- हार्दिक पांड्या (कप्तान), सूर्यकुमार यादव (उपकप्तान), ईशान किशन (विकेटकीपर), ऋतुराज गायकवाड़, शुभमन गिल, दीपक हुड्डा, राहुल त्रिपाठी, जितेश शर्मा (विकेटकीपर), वॉशिंगटन सुंदर, कुलदीप यादव, युजवेंद्र चहल, अर्शदीप सिंह, उमरान मलिक, शिवम मावी, पृथ्वी शॉ और मुकेश कुमार.

न्यूजीलैंड- मिशेल सेंटनर (कप्तान), फिन एलन, माइकल ब्रेसवेल, मार्क चैपमैन, डेन क्लीवर, डेवोन कॉनवे, जैकब डफी, लॉकी फर्ग्यूसन, बेन लिस्टर, डेरिल मिशेल, ग्लेन फिलिप्स, माइकल रिपन, हेनरी शिपली, ईश सोढ़ी, ब्लेयर टिकनर.

टी20 वर्ल्ड कप के बाद टीम इंडिया ने न्यूजीलैंड का दौरा किया था. उस दौरान टी20 सीरीज में भारत को 1-0 से जीत मिली थी. दोनों सीरीज में लगातार बारिश का कहर बना रहा. वनडे सीरीज में न्यूजीलैंड ने भारत को 1-0 से शिकस्त दी थी. न्यूजीलैंड के खिलाफ टी20 सीरीज में टीम इंडिया की कमान हार्दिक पंड्या के हाथ में होगी जबकि वनडे में रोहित शर्मा नेतृत्व करेंगे.

Tags: Hardik Pandya, India vs new zealand, India Vs Sri lanka, Rohit sharma, Team india