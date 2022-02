विराट कोहली नहीं तो कौन है देश का नंबर वन क्रिकेटर? जानिए चीफ सेलेक्टर ने क्या कहा

नई दिल्ली. श्रीलंका के खिलाफ आगामी घरेलू टी20 और टेस्ट सीरीज के लिए भारतीय टीम (India vs Sri Lanka) का ऐलान कर दिया गया है. टेस्ट टीम की कमान रोहित शर्मा (Rohit Sharma) संभालेंगे. दक्षिण अफ्रीका दौरे पर मेजबान टीम के हाथों टेस्ट सीरीज गंवाने के बाद विराट कोहली (Virat Kohli) ने टेस्ट की कप्तानी से इस्तीफा दे दिया था. भारतीय क्रिकेट टीम के मुख्य चयनकर्ता चेतन शर्मा (Chetan Sharma) ने शनिवार को रोहित को टेस्ट टीम की कप्तानी सौंपे जाने की घोषणा की. टेस्ट टीम से अनुभवी बल्लेबाज चेतेश्वर पुजारा, अजिंक्य रहाणे, पेसर ईशांत शर्मा और विकेटकीपर ऋद्धिमान साहा की छुट्टी कर दी गई है. मुख्य चयनकर्ता ने रोहित की तारीफ करते हुए कहा कि वह देश के नंबर वन क्रिकेटर हैं .

भारतीय टीम मेहमान श्रीलंका के खिलाफ पहले तीन मैचों की टी20 सीरीज खेलेगी. इसके बाद दो मैचों की टेस्ट सीरीज खेली जाएगी. सीरीज का पहला टी20 मैच 24 फरवरी को खेला जाएगा. टी20 के मुकाबले लखनऊ और धर्मशाला में खेले जाएंगे जबकि पहला टेस्ट मैच मोहाली में आयोजित होगा. यह टेस्ट विराट कोहली के करियर का 100वां टेस्ट मैच होगा. दूसरा टेस्ट मैच बेंगलुरु में डे नाइट खेला जाएगा.

🗣️🗣️ “We will groom future captains under him.”

The Chairman of the All-India Senior Selection Committee, Mr. Chetan Sharma, spoke about @ImRo45 being named the #TeamIndia 🇮🇳 Test Captain. pic.twitter.com/SPaJvFMVEO

— BCCI (@BCCI) February 19, 2022