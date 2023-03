VIDEO: रोहित शर्मा का नहीं देखा होगा जबरा डांस, पत्नी के साथ झूमे, साले की शादी को जीजा ने बनाया खास

नई दिल्ली. रोहित शर्मा (Rohit Sharma) ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहला वनडे नहीं खेल रहे हैं. उन्होंने पारिवारिक कारणों से खुद को इस मैच से अलग रखा है. ऐसे में कप्तानी हार्दिक पंड्या कर रहे हैं. उन्होंने मैच में टाॅस जीतकर गेंदबाजी करने का फैसला किया है. सीरीज में कुल 3 मैच खेले जाने हैं. इस बीच रोहित का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. इसमें वे पत्नी रितिका के साथ डांस करते दिख रहे हैं. मालूम हो कि सीरीज के अंतिम 2 मुकाबले में रोहित खेलेंगे. यह सीरीज अक्टूबर-नवंबर में होने वाले वनडे वर्ल्ड कप के लिहाज से अहम है.

वायरल वीडियो में रोहित शर्मा और रितिका सजदेह के साथ एक और व्यक्ति दिख रहा है. तीनों ही लोग डांस कर रहे हैं. जानकारी के मुताबिक रोहित अपने साले की शादी के एक कार्यक्रम में शामिल हुए. इसमें उन्होंने कुर्ता-पजामा पहना हुआ है. वे लाल दुपट्‌टे के साथ उलझते हुए दिख रहे हैं. इससे पहले रोहित की ही कप्तानी में भारतीय टीम ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट सीरीज में 2-1 से जीत हासिल की. इसी के साथ भारतीय टीम ने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के लिए भी क्वालिफाई कर लिया है.

Rohit Sharma and Ritika Sajdeh dance from the wedding ❤️.#rohitsharma #ritiksajdeh #wedding #ViratKohli #HardikPandya #odi #ausvsind pic.twitter.com/9TPPlpyeYb

— Newz 4U (@newzz4u) March 17, 2023