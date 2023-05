नई दिल्‍ली. इंडियन प्रीमियर लीग में रविवार को राजस्‍थान रॉयल्‍स और मुंबई इंडियंस के बीच इस टूर्नामेंट के इतिहास का 1000वां मैच खेला गया . यह मैच और भी खास इसलिए हो गया क्‍योंकि रविवार को ही मुंबई के कप्‍तान रोहित शमा का जन्‍मदिन भी था . आखिरी ओवर में मुंबई को जीत के लिए 17 रन की दरकार थी . लक्ष्‍य थोड़ा मुश्किल था लेकिन टिम डेविड ने तीन गेंदों पर तीन छक्‍के जड़कर इसे आसानी से बना दिया . मैच के बाद एकाएक सोशल मीडिया पर फिक्सिंग की आवाजें उठने लगी . फैन्‍स का एक धड़ा ऐसा भी था जो रोहित शर्मा पर गंभीर आरोप लगाने लगा . मैदान पर मैच के दौरान कुछ ऐसी घटनाएं हुई, जिसे देखते हुए उनका आरोप है कि यह मुकाबला फिक्‍स था .

इन आरोपों में कितनी सच्‍चाई है यह तो कोई नहीं जानता लेकिन फैन्‍स तो आखिर फैन्‍स हैं . वो इस खेल से इतना प्‍यार करते हैं कि छोटी से छोटी घटना पर उनका रिएक्‍शन जरूर सामने आता है . पहले बैटिंग करते हुए मुंबई इंडियंस की निर्धारित 20 ओवरों में 7 विकेट के नुकसान पर 212 रन बनाए . जवाब में रोहित की टीम पहाड़ जैसे लक्ष्‍य को भेदने में सफल रही .

रोहित शर्मा पर क्‍यों लगे फिक्सिंग के आरोप?

4 pics itself shows that the match was fixed.

Pic 1 – No Ball

Pic 2 – Rohit and Umpire Meeting

Pic 3 – Jason Holder Seems Calm no shame

Pic 4 – Umpire and mi player shame shoes. pic.twitter.com/ENLsgUsWte

