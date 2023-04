MI vs SRH: ईशान किशन ने रोहित शर्मा को बनाया निशाना, घुटनों पर आए कप्तान, रितिका को हो गई टेंशन

नई दिल्ली. मुंबई इंडियंस की टीम अपना पांचवा मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ (MI vs CSK) खेल रही है. पिछले दो मैच जीतने के बाद टीम अपनी जीत की लय बरकरार रखने की उम्मीद कर रही है. हैदराबाद की टीम ने टॉस जीतकर मुंबई को पहले बैटिंग करने के लिए भेज दिया. ईशान किशन और रोहित शर्मा ने टीम को शानदार शुरुआत दी. लेकिन इस बीच एक अजीबोगरीब घटना देखने को मिली जब रोहित शर्मा की पत्नी रितिका सजदेह परेशान नजर आईं.

पॉवर प्ले के दौरान ईशान किशन ने बड़े हिट की तलाश कर रहे थे. युवा बल्लेबाज ने बड़े हिट की तलाश में बिजली की तेजी से सीधा शॉट खेल दिया. वह गेंद जाकर सीधे कप्तान रोहित शर्मा के जा लगी, जिसके बाद हिटमैन जमीन पर गिर गए. यह देखने के बाद उनकी पत्नी रितिका सजदेह परेशान नजर आईं. रोहित शर्मा ने इस मैच में बड़ी पारी खेलने में कामयाब नहीं हो सके. हिटमैन ने 6 चौकों की मदद से 18 गेंद में 28 रन की पारी खेली.

What a Shot by Ishan Kishan. That almost hit Rohit Sharma like a tracer bullet!#IPL2023 #IPL #SRHvMI pic.twitter.com/YuRzLuKDbu

— ᐯibhanshu Kumar (@Vibhanshu30) April 18, 2023