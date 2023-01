IND vs NZ: विराट कोहली की बात निकली सच...रोहित शर्मा भूलने के मामले में सबसे आगे, आज फिर कर दिया कांड

नई दिल्ली. न्यूजीलैंड के खिलाफ (India vs New Zealand) टीम इंडिया ने वनडे सीरीज में 1-0 से बढ़त बना रखी है. दोनों टीमों के बीच दूसरा मुकाबला रायपुर के वीर नारायण स्टेडियम में खेला जा रहा है. इस मैच की शुरुआत में ही फैंस का मनोरंजन हो गया. भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा (Rohit Sharma) ने विराट कोहली (Virat Kohli) की बात को सच साबित कर दिया. टॉस के दौरान सिक्का रोहित शर्मा के पक्ष में गिरा, लेकिन वह भूल गए कि उन्हें गेंदबाजी करनी है या बल्लेबाजी.

टॉस जीतने के बाद रोहित शर्मा ने कुछ सेकेंड तक सर पकड़ लिया. जिसके बाद कोच राहुल द्रविड़ और टीम के खिलाड़ी हंस पड़े. लेकिन अंत में उन्होंने गेंदबाजी करने का फैसला ले लिया. हिटमैन के इस रिएक्शन के बाद ट्विटर पर प्रतिक्रियाओं की बाढ़ आ चुकी है. वहीं, कमेंटेटर्स ने भी रोहित के इस अंदाज का जमकर मजा लिया. वहीं, टीम इंडिया के पूर्व कप्तान विराट कोहली का एक पुराना इंटरव्यू भी तेजी से वायरल हो रहा है. जिसमें उन्होंने इस बात का खुलासा किया था कि रोहित शर्मा टीम के सबसे ज्यादा भूलने वाले इंसान हैं.

बड़ी-बड़ी चीजें भूल जाते हैं रोहित शर्मा- विराट कोहली

विराट कोहली ने एक इंटरव्यू के दौरान रोहित को लेकर कहा था, ‘जितनी चीजें टीम के प्लेयर्स में रोहित भूलते हैं उतना कोई नहीं भूलता है. वह छोटी-छोटी चीजें नहीं भूलते बल्कि आईपैड, मोबाइल और वॉलेट भूल जाते हैं. आधा रास्ता निकलने के बाद रोहित शर्मा को याद आता है कि उनका आईपैड फ्लाइट में छूट गया है.’

Virat said this about Rohit Sharma way before pic.twitter.com/ZF54krrZ1t

