IND vs NZ: रोहित शर्मा की पूर्व पाकिस्तानी कप्तान से आखिर क्यों हो रही तुलना? हिटमैन ने बाद में दी सफाई

नई दिल्ली. भारतीय टीम दूसरे वनडे सीरीज के दूसरे मैच में न्यूजीलैंड (India vs New Zealand) टीम को टक्कर दे रही है. इस मैच की शुरुआत में ही टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा (Rohit Sharma) ने कुछ ऐसा किया. जिसके बाद वह सोशल मीडिया पर काफी चर्चा का विषय बने हुए हैं. वहीं, उनकी भूलने की घटना के बाद ट्विटर पर भी मीम्स की बाढ़ आ चुकी है. लेकिन इस बीच पाकिस्तान के पूर्व कप्तान जावेद मियांदाद (Javed Miandad) से भी हिटमैन की तुलना की जा रही है. दोनों खिलाड़ियों का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

दरअसल, टॉस के दौरान सिक्का रोहित शर्मा के पक्ष में गिरा. लेकिन कप्तान अपने फैसले को लेकर ही भ्रमित हो गए और कुछ सेकेंड के लिए अपना सर पकड़ लिया. लेकिन अंत में उन्होंने गेंदबाजी करने का फैसला किया. इस घटना के बाद कोच राहुल द्रविड़ और पूर्व कोच रवि शास्त्री सहित टीम के कुछ खिलाड़ी हंसते हुए नजर आए. हालांकि, बाद में हिटमैन ने कहा, ‘मैं भूल ही गया कि हम करना क्या चाहते थे. टॉस को लेकर टीम से काफी समय तक चर्चा हुई. लेकिन मैं मुश्किल परिस्थितियों में खुद को चुनौती देना चाहता था.’

🚨 Toss Update 🚨#TeamIndia win the toss and elect to field first in the second #INDvNZ ODI.

Follow the match ▶️ https://t.co/V5v4ZINCCL @mastercardindia pic.twitter.com/YBw3zLgPnv

— BCCI (@BCCI) January 21, 2023