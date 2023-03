VIDEO: रोहित शर्मा ने एयरपोर्ट पर फैन को दिया गुलाब, शादी के लिए भी कर दिया प्रपोज

नई दिल्ली. टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा मैदान के अंदर और बाहर दोनों ही जगह कॉफी जॉली स्वभाव के हैं. वह अक्सर अपने इसी स्वभाव के कारण साथी खिलाड़ियों और फैन्स को भी खुश कर देते हैं. हाल ही में भारतीय कप्तान ने एक फैन को गुलाब का फूल देकर उसका दिन बना दिया, लेकिन इसी के साथ ही उन्होंने इस फैन को कैमरे पर प्रपोज भी कर दिया था. रोहित शर्मा का यह मजेदार वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है. फैन्स रोहित शर्मा का यह वीडियो देखने के बाद उनकी जमकर तारीफ कर रहे हैं.

रोहित शर्मा का यह वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है और धमाल भी मचा रहा है. 35 वर्षीय क्रिकेटर अपने निजी कारण की वजह से मुंबई में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले वनडे मैच में नहीं खेल पाए थे. दरअसल, रोहित शर्मा को अपने बहनोई की शादी में शामिल होना था. वह दूसरे वनडे मैच के लिए विशाखापत्तनम में सीधे बाकी खिलाड़ियों के साथ शामिल हुए. जैसे ही रोहित शर्मा एयरपोर्ट पर पहुंचे, एक फैन इंडियन टीम का वीडियो बनाने लगा.

कपिल देव की रिश्तेदार को खूंखार विलेन ने लगाया गले, डर से कांप गईं, क्रिकेटर ने समझी मौके की नजाकत और फिर..

जसप्रीत बुमराह के भविष्य को लेकर रोहित शर्मा ने कर दी ऐसी बात, फैन्स हो सकते हैं नाराज

ऐसे में रोहित शर्मा ने इस फैन को सरप्राइज करने का फैसला लिया और अचानक से इस फैन को गुलाब का फूल भेंट कर दिया. रोहित ने इस फैन से कहा, ‘ये लो आपके लिए’. रोहित से फूल पाकर फैन एकदम हैरान था. लेकिन रोहित का मूड कुछ ज्यादा ही अच्छा था. ऐसे में उन्होंने थोड़ा-सा आगे बढ़कर कहा- क्या तुम मुझसे शादी करोगे? फैन के इस वीडियो में रोहित शर्मा को ‘विल यू मैरी मी?’ कहते हुए सुना जा सकता है.

Rohit Sharma is an amazing character – what a guy! pic.twitter.com/YZzPmAKGpk

— Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) March 19, 2023