IND vs ENG : रोहित ने छक्के से पूरा किया टेस्ट शतक, पत्नी रितिका का ऐसा था रिएक्शन- Video

नई दिल्ली. भारतीय ओपनर रोहित शर्मा (Rohit Sharma) ने इंग्लैंड के खिलाफ ओवल में जारी चौथे टेस्ट मैच में कमाल का प्रदर्शन करते हुए शतक जड़ा. रोहित ने मोईन अली पर छक्का लगाते हुए अपना शतक पूरा किया, जो विदेशी सरजमीं पर टेस्ट में उनका पहला शतक है. रोहित ने जैसे ही छक्का लगाकर अपना शतक पूरा किया, कप्तान विराट कोहली (Virat Kohli) समेत टीम इंडिया के अन्य खिलाड़ी तालियां बजाते नजर आए.

सोनी स्पोर्ट्स ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया जिसमें रोहित मोईन अली पर छक्का जड़ते हैं. इसके बाद मैदान पर उनके साथ मौजूद चेतेश्वर पुजारा उनसे हाथ मिलाते हैं और उन्हें गले लगा लेते हैं. विराट कोहली के अलावा कोच रवि शास्त्री भी तालियां बजाते नजर आ रहे हैं. रोहित भी दर्शकों का अभिवादन करने के लिए हवा में बल्ला लहराते हैं.

रोहित की पत्नी रितिका भी स्टेडियम में मौजूद थीं. वह भी खड़े होकर ताली बजाती नजर आईं.

First century outside India for the Hitman! 🔥

He gets there with a monster six over long on!

— Sony Sports (@SonySportsIndia) September 4, 2021