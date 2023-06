नई दिल्ली. वर्ल्ड टेस्ट फाइनल (WTC Final) के लिए टीम इंडिया इंग्लैंड में जमकर पसीना बहा रही है. भारत और ऑस्ट्रेलिया की टीमें द ओवल में ट्रॉफी के लिए एक-दूसरे का मुकाबला करेंगी. इस मैदान में ऑस्ट्रेलियाई पेसर्स की सरसराती गेंदो का सामना करना टीम इंडिया के लिए एक बड़ी चुनौती होगी. भारतीय टीम के कई खिलाड़ी पहली बार इंग्लैंड में खेलने का अनुभव लेंगे. लेकिन कुछ प्लेयर्स ऐसे भी हैं जिन्होंने इस मैदान में शतक ठोक अपनी पहचान बनाई है. जिसमें से एक नाम भारतीय कप्तान रोहित शर्मा (Rohit Sharma) का भी है.

हिटमैन का बल्ला द ओवल में तब बोला, जब टीम इंडिया साल 2021 में वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में इंग्लैंड को टक्कर दे रही थी. रोहित ने चौथे टेस्ट के तीसरे दिन इंग्लैंड के गेंदबाजों को रिमांड पर लेना शुरू किया. रोहित ने इस दौरान 256 गेंद में 127 रन की दमदार पारी खेली और टीम इंडिया को जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाई थी. उस दौरान हिटमैन की पत्नी रितिका भी स्टेडियम पर मौजूद थीं और उन्होंने रोहित के शतक पर जमकर तालियां बजाईं. यह दिन रोहित के लिए खास था क्योंकि यह घर के बाहर टेस्ट में रोहित शर्मा का पहला शतक था. अब 2 साल बाद टीम इंडिया एक बार फिर ओवल के मैदान पर उतरेगी, लेकिन इस बार मेजबान नहीं बल्कि कंगारू टीम भारत के सामने चुनौती के रूप में टक्कर देगी.

Oval was the ground that saw Rohit Sharma score his first-ever century outside India.

Replicate it skipper! 🇮🇳 #WTCFinal2023 | @ImRo45 pic.twitter.com/Y3u5GH9L8Z

— Vicky Singh (@VickyxCricket) June 1, 2023