शार्दुल ठाकुर की सगाई में रोहित शर्मा भी पहुंचे, अनोखे अंदाज में दी बधाई, देखें Video

नई दिल्ली. शार्दुल ठाकुर (Shardul Thakur) ने गर्लफ्रेंड मिताली पारुलकर (Mittali Parulkar) से सगाई कर ली है. उनकी शादी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है. इसमें दिख रहा है कि टी20 के कप्तान रोहित शर्मा (Rohit Sharma) भी उन्हें बधाई देने पहुंचे हैं. हालांकि कार्यक्रम में सिर्फ चुनिंदा लाेग ही शामिल हुए. आईपीएल 2021 (IPL 2021) में शार्दुल ने शानदार प्रदर्शन किया था. वे एमएस धोनी (MS Dhoni) की टीम सीएसके (CSK) में शामिल थे. उन्हें इस प्रदर्शन के बाद टी20 वर्ल्ड कप (T20 World Cup 2021) के लिए टीम इंडिया में जगह भी मिली थी.

वायरल वीडियो में दिख रहा है कि रोहित शर्मा (Rohit Sharma) ने गले लगकर शार्दुल ठाकुर को बधाई दी. न्यूजीलैंड सीरीज (India vs New Zealand) के लिए उन्हें टीम इंडिया (Team India) में जगह नहीं दी गई थी. कई सीनियर खिलाड़ियों के पिछले 6 महीने से बायो बबल में रहने के बाद बीसीसीआई (BCCI) की ओर से उन्हें आराम दिया गया था. शार्दुल ने टेस्ट क्रिकेट में भी अपने प्रदर्शन से सबको प्रभावित किया है.

