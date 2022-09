IND vs AUS: 9 साल बाद ऑस्ट्रेलिया से सीरीज जीतने के बाद भी रोहित खुश नहीं, बताया- टीम कहां है कमजोर?

नई दिल्ली. सूर्यकुमार यादव और विराट कोहली के अर्धशतक की बदौलत भारत ने हैदराबाद में हुए तीसरे और आखिरी टी20 में ऑस्ट्रेलिया को 6 विकेट से हरा दिया. इस जीत के साथ ही भारत ने 3 टी20 की सीरीज 2-1 से अपने नाम कर ली. भारत ने 9 साल बाद घर में ऑस्ट्रेलिया को किसी टी20 सीरीज में हराया है. 2019 में हुई पिछली सीरीज में भारत ने दोनों टी20 गंवाए थे. वहीं, 2017-18 में सीरीज 1-1 से बराबर रही थी. मौजूदा सीरीज में भारत ने मोहाली में हुआ पहला मुकाबला गंवा दिया था. हालांकि, इसके बाद नागपुर और हैदराबाद में जीत दर्ज करते हुए सीरीज मुठ्ठी में कर ली. हालांकि, इस जीत के बाद भी भारतीय कप्तान रोहित शर्मा पूरी तरह खुश नहीं हैं. अब भी कई एरिया ऐसे हैं, जहां टीम में सुधार की गुंजाइश है. मैच के बाद रोहित ने यह बात कही.

रोहित शर्मा ने पोस्ट मैच प्रजेंटेशन में कहा, ‘यह हमारे लिए बड़ा मौका था. हम बेहतर खेल दिखाना चाहते थे और हम ऐसा करने में सफल रहे. हमारे लिए सबसे बड़ा पॉजिटिव यही रहा कि अलग-अलग खिलाड़ियों ने गेंद और बल्ले से जीत में अहम योगदान दिया. जब हम ड्रेसिंग रूम में बैठकर यह सब देख रहे थे तो एक टीम के नाते यह अच्छा लग रहा था. कई बार आप बहुत कुछ करने में गलती कर सकते हैं. यह टी20 क्रिकेट है और इसमें गलती की गुंजाइश बहुत कम होती है. मुझे लगा कि हमने मौके का फायदा उठाया, हम जोखिम लेने से नहीं चूके. कभी-कभी यह बात आपके हक में नहीं जाती है. लेकिन, यह सीख हम इस मैच के साथ लेकर जाएंगे.’

