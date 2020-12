टीम इंडिया से मेलबर्न में जुड़े रोहित शर्मा, यूजर्स बोले-दहाड़ने के लिए तैयार है हिटमैन

The Hitman is ready to roar — HITMAN ROCKY (@HITMANROCKY45_) December 30, 2020

मेलबर्न टेस्ट में ऐतिसाहिक जीत हासिल करने वाली टीम इंडिया (Team India) अब और मजबूत हो गई है. भारत के स्टार बल्लेबाज रोहित शर्मा (Rohit Sharma) मेलबर्न में टीम इंडिया से जुड़ गए हैं. विराट कोहली की अनुपस्थिति में भारतीय टीम के 'हिटमैन' रोहित शर्मा का सिडनी में होने वाले तीसरे टेस्ट में खेलना तय है.. भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने एक वीडियो शेयर किया जिसमें रोहित टीम के अन्य साथियों से मेलबर्न के एक होटल में मिलते नजर आ रहे हैं. बता दें कि चोटिल होने की वजह से रोहित वनडे सीरीज, टी20 सीरीज और पहले दो टेस्ट मैच का हिस्सा नहीं बन पाए थे. बेंगलुरू में नेशनल क्रिकेट एकेडमी में फिटनेस टेस्ट पास करने के बाद वो 16 दिसंबर को ऑस्ट्रेलिया पहुंचे थे. यहां आने के बाद उन्होंने सिडनी में 14 दिनों का क्वारंटाइन पीरियड पूरा किया और आज टीम इंडिया से जुड़ गए.तीसरे टेस्ट में रोहित शर्मा की प्लेइंग 11 में वापसी हो सकती है. भारतीय टीम के सलामी बल्लेबाज मयंक अग्रवाल ने दो टेस्ट में 7.75 की औसत से सिर्फ 31 रन बनाए हैं और मध्य क्रम के बल्लेबाज हनुमा विहारी का प्रदर्शन भी कुछ अच्छा नहीं रहा है. विहारी तीन पारियों में 15 की औसत से महज 45 रन ही बना सके हैं. ऐसे में अगले टेस्ट में रोहित शर्मा इनमें से किसी की जगह ले सकते हैं. अगर मयंक अग्रवाल टीम से ड्रॉप होते हैं तो रोहित को ओपनिंग की जिम्मेदारी संभालनी होगी. दूसरी ओर अगर विहारी को प्लेइंग 11 से बाहर किया गया तो रोहित पांचवें नंबर पर बल्लेबाजी करेंगे. हालांकि पूर्व भारतीय कप्तान सुनील गावस्कर ने रोहित शर्मा से ओपनिंग कराने की वकालत की है.भारत की तरफ से 32 टेस्ट मैच खेल चुके रोहित शर्मा ने आने से सोशल मीडिया पर टीम इंडिया के फैंस काफी खुश नजर आ रहे हैं. फैंस सिडनी टेस्ट में रोहित से बड़ी पारी खेलने की उम्मीदें लगाए हुए बैठे हैं. लोग कह रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया में हिटमैन रोहित शर्मा दहाड़ने के लिए तैयार हैं. कुछ प्रशंसकों ने यहां तक कह दिया कि रोहित के आ जाने से टीम इंडिया टेस्ट सीरीज में ऑस्ट्रेलिया को हराने वाली है.भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच सिडनी में तीसरा टेस्ट 7 से 11 जनवरी के बीच खेला जाएगा. टीम इंडिया अभी 4 जनवरी तक मेलबर्न में ही रुकने वाली है.