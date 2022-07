IND vs ENG: एजबेस्टन टेस्ट के 5वें दिन भारतीय टीम से जुड़े रोहित शर्मा, मैदान पर पहुंचे, देखें वीडियो

नई दिल्ली. भारत और इंग्लैंड के बीच एजबेस्टन टेस्ट का बुधवार (5 जुलाई) को पांचवां और आखिरी दिन है. भारत को जहां जीत के लिए 7 विकेट की दरकार है तो वहीं, इंग्लैंड को सीरीज बराबर करने के लिए 119 रन चाहिए. इस बीच, भारत के लिए अच्छी खबर आई है. रेगुलर कप्तान रोहित शर्मा एजबेस्टन टेस्ट के आखिरी दिन भारतीय टीम से जुड़ गए हैं. वो मैदान पर भी नजर आए. इससे पहले, कोरोना से उबरने के बाद उन्होंने अभ्यास शुरू कर दिया है. इसका एक वीडियो बीसीसीआई ने शेयर किया था, जिसमें रोहित ऑफ स्पिनर आर अश्विन की गेंदों को खेलते नजर आए थे.

बता दें कि रोहित शर्मा इंग्लैंड के खिलाफ एजबेस्टन टेस्ट से ठीक पहले कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे. इसी वजह से वो चार दिवसीय अभ्यास मैच भी पूरा नहीं खेल पाए थे. उन्हें आइसोलेशन में रहना पड़ा था. लेकिन, अब उनकी दो कोरोना रिपोर्ट निगेटिव आ चुकी है और उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ 7 जुलाई से शुरू होने वाली टी20 सीरीज के लिए अभ्यास भी शुरू कर दिया है. इससे यही उम्मीद जगी है कि वो पहले टी20 में खेलेंगे और टीम की कप्तानी भी करेंगे.

बुधवार को जैसे ही टीम इंडिया होटल से मैदान पर पहुंची तो टीम बस में रोहित शर्मा भी मौजूद थे. इसके बाद उन्हें टीम इंडिया के साथ मैदान पर भी देखा गया. रोहित की गैरमौजूदगी में जसप्रीत बुमराह ने एजबेस्टन टेस्ट में भारतीय टीम की कमान संभाली.

This is for all #RohitSharma fans who have asking if he is coming with team. Yea he is. #IndvsEng #CricketTwitter pic.twitter.com/WwomAMXwNq

— Vimal कुमार (@Vimalwa) July 5, 2022