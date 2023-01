भारत बनाम न्यूजीलैंड वनडे सीरीज में नंबर वन की जंग ... टॉप पर पहुंचने के लिए Rohit Sharma एंड कंपनी को करना होगा ये काम

हाइलाइट्स भारत बनाम न्यूजीलैंड वनडे सीरीज की शुरुआत बुधवार से होगी दोनों टीमों के बीच 3 मैचों की वनडे सीरीज खेली जाएगी टीम इंडिया इस सीरीज को 3-0 से जीतकर रैंकिंग में नंबर 1 पर पहुंच जाएगी

नई दिल्ली. रोहित शर्मा (Rohit Sharma) की अगुआई वाली भारतीय क्रिकेट टीम और न्यूजीलैंड के बीच 18 जनवरी से 3 मैचों की वनडे सीरीज की शुरुआत हो रही है. भारतीय टीम के पास इस सीरीज के जरिए आईसीसी वनडे रैंकिंग (ICC ODI Rankings) में नंबर वन पर काबिज होने का सुनहरा मौका है. मेहमान न्यूजीलैंड की टीम वर्तमान में वनडे सीरीज में नंबर वन पर काबिज है. लेकिन टीम इंडिया मेहमानों का सीरीज में क्लीनस्वीप कर नंबर वन की कुर्सी पर पहुंच सकती है.

भारतीय टीम 114 प्वॉइंट लेकर रैंकिंग में टॉप पर पहुंच जाएगी

भारतीय टीम ने श्रीलंका (IND vs SL) के खिलाफ 3 मैचों की घरेलू वनडे सीरीज में शानदार प्रदर्शन कर मेहमानों का सूपड़ा साफ किया. अब उसके पास कीवी टीम (India vs New Zealand) को वनडे सीरीज में रौंदने का शानदार मौका है. मौजूदा वनडे रैंकिंग की बात करें तो, भारतीय टीम 110 रेटिंग प्वॉइंट के साथ चौथे नंबर पर काबिज है.

टीम इंडिया (Team India) यदि न्यूजीलैंड के खिलाफ 3-0 से वनडे सीरीज जीतने में सफल रही तो, उसके 114 अंक हो जाएंगे और वह न्यूजीलैंड को पीछे छोड़ देगी. ऐसे में कीवी टीम जो 117 प्वॉइंट के साथ इस समय नंबर वन पर है, उसके अंक माइनस हो जाएंगे और वह चौथे नंबर पर खिसक जाएगी. इंग्लैंड (113 रेटिंग प्वॉइंट) और ऑस्ट्रेलिया (112 रेटिंग प्वॉइंट) क्रमश: दूसरे और तीसरे नंबर पर बनी रहेंगी.

टीम इंडिया के पास तीनों फॉर्मेट में नंबर वन पर पहुंचने का मौका

भारतीय क्रिकेट टीम इतिहास रचने से 2 सीरीज दूर है. टी20 रैंकिंग में नंबर वन पर काबिज भारतीय टीम 2 सीरीज जीतकर तीनों फॉर्मेट में अपनी बादशाहत कायम कर सकती है. भारत मेहमान कीवियों को वनडे सीरीज में 3-0 से हराकर वर्ल्ड रैंकिंग में नंबर वन बन जाएगा वहीं ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ आगामी घरेलू टेस्ट सीरीज 1-0 या 3-1 से जीतकर टेस्ट रैंकिंग में भी फिर से नंबर वन की कुर्सी पर पहुंच जाएगा. मौजूदा टेस्ट रैंकिंग में ऑस्ट्रेलिया 116 रेटिंग अंक के साथ पहले जबकि भारत 115 रेटिंग अंक के साथ दूसरे नंबर पर है.

भारत और ऑस्ट्रेलिया (IND vs AUS) के बीच 4 मैचों की टेस्ट सीरीज का आगाम 9 फरवरी से होगा. बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के तहत खेली जाने वाली सीरीज का पहला टेस्ट मैच नागपुर में खेला जाएगा. दूसरा टेस्ट 17 फरवरी से दिल्ली में जबकि तीसरा एक मार्च से धर्मशाला में खेला जाएगा. सीरीज का चौथा और आखिरी टेस्ट मैच अहमदाबाद में 9 मार्च से खेला जाएगा.

