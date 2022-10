'छा गए गुरु': रोहित शर्मा ने अभ्यास सत्र में लगाए आकर्षक शॉट, पुल शॉट ने तो दिल मोह लिया, VIDEO

नई दिल्ली. भारतीय कप्तान रोहित शर्मा (Rohit Sharma) गुरुवार को वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेले गए दूसरे अभ्यास मैच के लिए मैदान में नही उतरे. लेकिन अभ्यास सत्र के दौरान वह जबर्दस्त लय में नजर आए. इस दौरान का एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल रहा है. वायरल हो रहे वीडियो में वह अपना पसंदीदा पुल शॉट लगाते हुए नजर आ रहे हैं. इस बीच बल्ले और गेंद के बीच इतना जबर्दस्त संपर्क हुआ कि गेंद सीधे सीमा रेखा के बाहर पहुंच गई.

दूसरे अभ्यास मैच के दौरान कैप्टन रोहित शर्मा ने एक बड़ा फैसला लिया था. इस मुकाबले में उन्होंने कप्तानी की जिम्मेदारी केएल राहुल के हाथों में सौंपी थी. जबकि मैच के दौरान उन्होंने ऋषभ पंत, केएल राहुल, दीपक हुडा और दिनेश कार्तिक जैसे बल्लेबाजों को बल्लेबाजी करने का मौका दिया, जबकि अपने मैदान में नहीं उतरे. हालांकि क्षेत्ररक्षण के दौरान मैदान में वह फील्डिंग करते हुए नजर आए.

Captain Rohit Sharma in full show in the practice session. pic.twitter.com/jytiNCD2SE

