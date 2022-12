VIDEO: रोहित शर्मा चोट से उबरने के साथ कर रहे खास काम, युवा खिलाड़ियों में भर रहे जोश

नई दिल्ली. टीम इंडिया के रेगुलर कप्तान रोहित शर्मा इस समय अपनी चोट से उबर रहे हैं. इसी वजह से वो बांग्लादेश के खिलाफ चटोग्राम में खेले जा रहे पहले टेस्ट में खेलने नहीं उतरे हैं और उनके स्थान पर केएल राहुल इस टेस्ट में भारत की कप्तानी कर रहे हैं. रोहित फिलहाल, मुंबई में अपनी उंगली में लगी चोट से उबर रहे हैं. इसके साथ ही वो एक खास काम भी करते नजर आए. इसका एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान जिम्बाब्वे की अंडर-टीम के खिलाड़ियों में जान फूंकते नजर आए. दरअसल, जिम्बाब्वे की अंडर-19 टीम 2024 में श्रीलंका में होने वाले अंडर-19 विश्व कप की तैयारियों के लिहाज से मुंबई आई हुई है और रोहित ने जिम्बाब्वे के युवा खिलाड़ियों को गुरु ज्ञान दिया.

रोहित शर्मा का जो वीडियो वायरल हो रहा है, उसमें वो जिम्बाब्वे के अंडर-19 खिलाड़ियों से कहते नजर आ रहे हैं, ‘आप अभी से ही अपने दिमाग को तैयार करिए. मुश्किल कंडीशंस के हिसाब से. आप कोशिश करते रहें. ताकि आप बड़े मंच के लिए तैयार हो जाओ. इस समय जितने भी खिलाड़ी इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहे हैं और अच्छा कर रहे हैं, वो सभी अंडर-19 क्रिकेट ऐज ग्रुप में क्रिकेट खेलकर ही यहां तक पहुंचे हैं. इसलिए आप अभी से ही खुद को मुश्किल कंडीशंस में खेलकर तैयार करो. मानसिक तैयारी ज्यादा जरूरी है.’

Today Indian Captain Rohit Sharma shared his experience with the Zimbabwe Under-19 team in Mumbai.#RohitSharma | @ImRo45

— Tanay Vasu (@tanayvasu) December 15, 2022