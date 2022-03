IPL 2022 से पहले मुंबई इंडियंस और दिल्ली कैपिटल्स ने लॉन्च की नई जर्सी, जानिए क्या है खास

नई दिल्ली. आईपीएल 2022 (IPL 2022) के शुरू होने में अब दो हफ्ते का वक्त बचा है. ऐसे में सभी टीमें लीग की तैयारियों में जी-जान से जुटी हैं. इसी के तहत दिल्ली कैपिटल्स (Delhi Capitals news Jersey) के बाद मुंबई इंडियंस (Mumbai Indians) ने भी अपनी नई जर्सी लॉन्च कर दी. फ्रेंचाइजी ने अपने ट्विटर अकाउंट के जरिए एक वीडियो शेयर कर फैंस को मुंबई की नई जर्सी की झलक दिखाई. मुंबई इंडियंस की नई जर्सी का रंग पहले की तरह ही गहरा नीला है. जर्सी के कंधे वाले हिस्से पर सुनहरे रंग की धारियां बनी हैं, जो इसे रॉयल लुक दे रही हैं.

इससे पहले, दिल्ली कैपिटल्स ने भी आईपीएल 2022 (IPL 2022) के लिए अपनी नई जर्सी लॉन्च की. ऋषभ पंत की दिल्ली टीम आईपीएल के इस सीजन में गहरे लाल और नीले रंग की जर्सी पहनेगी. टीम के ट्विटर अकाउंट से इसका एक वीडियो शेयर किया गया है. जर्सी के बाएं हिस्से में लाल रंग का इस्तेमाल किया गया है, जबकि दाएं हिस्से में नीले रंग का. वहीं, जर्सी के बीचों-बीच सफेद बैकग्राउंड में टाइगर का लोगो है.

