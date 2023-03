6,6,6,6...रोहित शर्मा के साथी का पाकिस्तान में धमाका, हवाई फायर से खोले गेंदबाज के धागे, फिर भी रह गया मलाल

नई दिल्ली. पाकिस्तान सुपर लीग के एक मुकाबले में रोहित शर्मा के मुंबई इंडियंस के खिलाड़ी का धमाका देखने को मिला. इस धाकड़ बैटर ने महज 27 गेंद में 222 की स्ट्राइक रेट से 60 रन ठोके. इस खिलाड़ी की टीम तो हार गई. लेकिन, अपनी पावर हिटिंग से इसने सबका दिल जीत लिया. इस खिलाड़ी का नाम टिम डेविड है. टिम पीएसएल में मुल्तान सुल्तांस की तरफ से खेल रहे हैं और उन्होंने इस्लामाबाद यूनाइडेट के खिलाफ ये पारी खेली. हालांकि, टिम टेविड की तूफानी पारी के बावजूद मुल्तान सुल्तांस ये मैच 1 गेंद रहते 2 विकेट से हार गई.

टिम डेविड ने इस्लामाबाद यूनाइडेट के गेंदबाज रुमान रईस के एक ओवर में लगातार 4 छक्के उड़ाए. बाएं हाथ के गेंदबाज रईस के इस ओवर में कुल 30 रन आए. इसमें से 4 छक्के डेविड के बल्ले से निकले जबकि एक चौका शान मसूद ने उड़ाया. इस ओवर से पहले तक रुमान रईस ने अपने 2 ओवर में 13 रन ही दिए थे. लेकिन, तीसरे ओवर में टिम डेविड ने रुमान रईस का पूरा खेल बिगाड़ दिया. इस ओवर की पहली गेंद वाइड थी. अगली गेंद पर शान मसूद ने चौका जड़ा. दूसरी गेंद पर 1 रन आया. इसके बाद टिम डेविड स्ट्राइक पर आए और उन्होंने लगातार 4 छक्के ठोके. 18वें ओवर में डेविड चौका जड़ 20 गेंद में अपनी फिफ्टी पूरी की.

5⃣0⃣ Partnership and 3⃣0⃣ off the over 😱#HBLPSL8 | #SabSitarayHumaray l #IUvMS pic.twitter.com/kbWimMiLNT

