नई दिल्ली. वेस्टइंडीज को पहला टेस्ट 3 दिन में हराने के बाद अब टीम इंडिया की नजर पोर्ट ऑफ स्पेन में 20 जुलाई से शुरू होने वाले दूसरे टेस्ट पर है. दोनों टीमों के लिए ये मुकाबला ऐतिहासिक होगा. क्योंकि ये दोनों मुल्कों के बीच खेला जाने वाला 100वां टेस्ट होगा. भारतीय कप्तान रोहित शर्मा इस टेस्ट को लेकर काफी उत्साहित हैं. उनके लिए भी ये मौका खास है. क्योंकि वो दो देशों के बीच होने जा रहे 100वें टेस्ट में कप्तानी करेंगे.

रोहित शर्मा से जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस ऐतिहासिक टेस्ट में कप्तानी को लेकर सवाल हुआ तो उन्होंने बड़ा दिलचस्प जवाब दिया. रोहित ने कहा, बड़ा लम्हा है. दोनों देशों के बीच 100वां टेस्ट होने जा रहा है. दोनों देशों का लंबा क्रिकेट इतिहास रहा है. मैं तो पैदा भी नहीं हुआ था,तब से दोनों देशों के बीच टेस्ट क्रिकेट खेला जा रहा. दोनों टीमों ने अच्छा क्रिकेट खेला है. उम्मीद करता हूं कि 100वां टेस्ट भी ऐसा ही रहेगा. हालांकि, रोहित को एक बात का डर भी सता रहा. जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बयां किया.

