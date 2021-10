IPL 2022 मेगा ऑक्शन को लेकर रोहित शर्मा ने कही बड़ी बात, बोले- चमत्कार ही...

नई दिल्ली. इंडियन प्रीमियर लीग 2021 (IPL) का सफर मुंबई इंडियंस (Mumbai Indains) के लिए एक दिल टूटने के रूप में समाप्त हुआ, क्योंकि पांच बार की विजेता फ्रेंचाइजी सीजन के प्लेऑफ में भी इस बार अपनी जगह नहीं बना सकी. अब आईपीएल 2022 में एक बड़ी नीलामी (IPL 2022 Mega Auction) होगी. ऐसे में टीमों में प्रमुख रूप से फेरबदल किया जाएगा. हालांकि, कप्तान रोहित शर्मा (Rohit Sharma) का कहना है कि वह चाहते हैं कि हर बार मुंबई इंडियंस के लिए एक ही कोर ग्रुप हो, लेकिन अब ऐसा नहीं हो सकता. रोहित अपनी कोर टीम के साथ ही मुंबई इंडियंस में रहना चाहते हैं, लेकिन मेगा ऑक्शन में समीकरण बदल सकते हैं.

रोहित शर्मा ने आईपीएल 2022 के मेगा ऑक्शन को लेकर कहा है कि जब तक कोई चमत्कार नहीं हो जाता, तब तक उनके पास एक ही टीम नहीं होगी. यह सभी जानते हैं कि मुंबई इंडियंस ने पिछले कुछ वर्षों में खिलाड़ियों के अपने मौजूदा सेट के साथ बड़ी सफलता का आनंद लिया है, क्योंकि उनकी टीम के नाम पांच खिताब दर्ज हैं. वे दुनिया की सबसे सफल फ्रेंचाइजी में से एक हैं. हाल ही में मुंबई इंडियंस ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर एक वीडियो शेयर किया, जिसमें रोहित शर्मा मेगा ऑक्शन और टीम के खिलाड़ियों को लेकर बाद कर रहे हैं.

इस वीडियो में रोहित शर्मा ने कहा, ”जब तक कोई चमत्कार नहीं होता, तब तक हमारे पास पहले वाली टीम नहीं होगी. अगले साल उन सभी को एक ही समूह के हिस्से के रूप में रखना कठिन होगा. लेकिन, उम्मीद है कि हम खिलाड़ियों का एक ही मुख्य समूह प्राप्त कर सकते हैं और आगे के कुछ साल भी चमत्कार कर सकते हैं.”

