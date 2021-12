रोहित शर्मा वनडे कप्तान बनने के बाद पहली बार BCCI से बोले, कहा- लोगों की परवाह नहीं करता

नई दिल्ली. रोहित शर्मा (Rohit Sharma) को वनडे टीम का नया कप्तान बनाया गया है. टीम इंडिया (Team India) को अगले महीने साउथ अफ्रीका से तीन मैचों की वनडे सीरीज (India vs South Africa) खेलनी है. इससे पहले बीसीसीआई (BCCI) से बात करते हुए रोहित ने कई बड़ी बातें कही हैं. उन्होंने कहा कि एक खिलाड़ी के तौर पर वे इस बात पर ध्यान नहीं देते हैं कि लाेग क्या कह रहे हैं. टीम को दौरे पर तीन मैचों की टेस्ट सीरीज भी खेलनी है. टेस्ट सीरीज 26 दिसंबर से शुरू हो रही है.

बीसीसीआई टीवी से बात करते हुए रोहित शर्मा ने कहा, ‘भारत की ओर से खेलने पर आपके ऊपर हमेशा दबाव रहता है. लोग पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरह की बात करते हैं. लेकिन हमारा फोकस खेल पर रहता है. लोगों की बात पर ध्यान नहीं देता, क्योंकि आप उन्हें कंट्रोल नहीं कर सकते.’ उन्होंने कहा कि सबसे बड़ी बात टीम को समझने की होती है. बड़े टूर्नामेंट में लोग और बातें करते हैं.

🗣️🗣️ “The pressure will always be there. As a cricketer, it is important to focus on my job.”

SPECIAL – @ImRo45‘s first interview after being named #TeamIndia’s white-ball captain coming up on https://t.co/Z3MPyesSeZ. 📽️

Stay tuned for this feature ⌛ pic.twitter.com/CPB0ITOBrv

— BCCI (@BCCI) December 12, 2021