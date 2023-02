Video: कप्तानी में पिस रहे हैं रोहित शर्मा, नागपुर टेस्ट के बाद किया खुलासा, 3 खिलाड़ियों ने जमकर किया परेशान

नई दिल्ली. भारतीय क्रिकेट टीम ने आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल की रेस में अपनी दावेदारी मजबूत कर ली है. टीम इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 4 मैचों की टेस्ट सीरीज का आगाज पारी और 132 रन की बड़ी जीत के साथ किया है. भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने पहली पारी में शानदार शतक जमाया और तीनों फॉर्मेट में शतकीय पारी खेलने वाले पहले भारतीय कप्तान बनने का कीर्तिमान स्थापित किया. मैच के बाद उन्होंने ऐसी बात बताई जिसे सुनकर हर कोई हैरान रह गया.

भारत ने नागपुर टेस्ट की पहली पारी में ऑस्ट्रेलिया की टीम को महज 177 रन पर ढेर कर दिया. रवींद्र जडेजा ने 5 जबकि आर अश्विन ने 3 विकेट चटकाए. इसके अलावा मोहम्मद शमी और मोहम्मद सिराज को 1-1 विकेट मिला. बल्लेबाजी करने उतरी भारतीय टीम के लिए कप्तान ने 120 रन की शानदार पारी खेली. वहीं रवींद्र जडेजा और अक्षर पटेल ने बेहतरीन फिफ्टी जमाई. 400 रन बनाकर टीम इंडिया पहली पारी में ऑलआउट हुई और 223 रन की बढ़त हासिल की. ऑस्ट्रेलिया की टीम पर आर अश्विन दूसरी पारी में कहर बन कर टूटे और 5 विकेट झटक लिए. रवींद्र जडेजा और मोहम्मद शमी ने 2-2 विकेट चटकाए. अक्षर पटेल को एक सफलता मिली.

कप्तानी में पिच रहे रोहित शर्मा

मैच के बाद कप्तान रोहित शर्मा ने इरफान पठान और दीपदास गुप्ता से इस बात का खुलासा किया कि वो कप्तानी में पिस जाते हैं. भारतीय पिचों पर जहां स्पिनर को मदद मिलती है वहां पर 3 स्पिन गेंदबाज को लेकर खेलना और उनको संभालना मुश्किल काम है. रोहित शर्मा ने मैच का दौरान हुई खींचातानी का खुलासा कर दिया.

