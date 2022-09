IND VS SA: पहले मुकाबले में जीत के बाद रोहित शर्मा ने फैंस को दिया ऑटोग्राफ-देखें मजेदार VIDEO

नई दिल्ली: भारत ने रोहित शर्मा की अगुआई में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ अपने अभियान की शुरुआत जीत के साथ की है. युवा पेसर अर्शदीप सिंह की घातक गेंदबाजी के सामने दक्षिण अफ्रीका की टीम 106 रनों पर ही सिमट गई. लक्ष्य का पीछा करते हुए भारत ने 17वें ओवर में ही जीत हासिल कर ली. जीत के बाद कप्तान रोहित शर्मा अपने फैंस को ऑटोग्राफ देते हुए नजर आए, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

टीम इंडिया के कप्तान भले ही मैच में जीरो पर आउट हुए, लेकिन अपनी टीम को जिताने में कामयाब रहे. बीसीसीआई ने अपने ट्विटर हैंडल से एक वीडियो पोस्ट किया है, जिसमें कप्तान रोहित शर्मा जीत के बाद अपने फैंस को ऑटोग्राफ देते हुए नजर आ रहे हैं. वीडियो को सोशल मीडिया पर खूब सराहा जा रहा है.

Just a little something for the fans here in Thiruvananthapuram, courtesy Captain @ImRo45! 😊😊#TeamIndia | #INDvSA pic.twitter.com/K1dAWzqdA9

— BCCI (@BCCI) September 28, 2022