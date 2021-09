IND VS ENG: रोहित शर्मा ने छक्का लगाकर ठोका शतक, विदेशी सरजमीं पर पहली सेंचुरी

नई दिल्ली. रोहित शर्मा (Rohit Sharma Century) ने जब से टेस्ट में ओपनिंग का जिम्मा संभाला है उनके बल्ले से रनों की बरसात ही हो रही है. भारत में कमाल की बल्लेबाजी करने वाले रोहित शर्मा ने इंग्लैंड में भी अपनी बल्लेबाजी का लोहा मनवा दिया है. रोहित शर्मा ने ओवल टेस्ट में शानदार शतक लगाया. ये उनके करियर का 8वां और विदेशी सरजमीं पर पहला शतक है. रोहित शर्मा लॉर्ड्स टेस्ट में शतक से चूक गए थे लेकिन ओवल में उन्होंने मौका हाथ से नहीं जाने दिया. रोहित शर्मा जब 94 रनों के निजी स्कोर पर थे तो उन्होंने मोइन अली की गेंद पर लॉन्ग ऑन पर छक्का जड़ अपनी सेंचुरी पूरी की. रोहित शर्मा ने 204 गेंदों में अपनी सेंचुरी पूरी की. रोहित शर्मा ने अपने टेस्ट करियर में पहली बार 50 से कम के स्ट्राइक रेट से शतक लगाया है.

रोहित शर्मा का ये शतक इसलिए भी बेहद खास है क्योंकि आलोचक उनकी तकनीक पर अकसर सवाल खड़े करते थे. इंग्लैंड में उनकी नाकामी की भविष्यवाणियां की जा रही थी लेकिन हिटमैन के नाम से मशहूर रोहित शर्मा ने अपने सभी आलोचकों की बोलती बंद कर दी. रोहित शर्मा ने उस वक्त ये शतक लगाया जब टीम इंडिया को इसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी. पहली पारी में इंग्लैंड को 99 रनों की बढ़त मिली थी और रोहित शर्मा से अच्छी शुरुआत की उम्मीद थी. रोहित उम्मीदों पर खरे उतरे और उन्होंने राहुल के साथ पहले विकेट के लिए 83 रन जोड़े.

