आखिरी गेंद पर मिली जीत, टीम इंडिया के कप्तान ने लहराया था पड़ोसी देश का झंडा, ट्रॉफी उठाने पहले सबको किया हैरान

नई दिल्ली. भारतीय टीम जब भी मैदान पर उतरती है तो खिलाड़ियों का इरादा जीत दर्ज कर देश का झंडा लहराया होता है. टीम इंडिया की एक ऐसी जीत जो भारत के क्रिकेट इतिहास में हमेशा ही याद रखी जाएगी उसे कप्तान रोहित शर्मा ने और भी ज्यादा खास बना दिया था. भारतीय टीम निदाहास ट्रॉफी का फाइनल खेलते हुए एक वक्त हार की तरफ जाती नजर आ रही थी लेकिन दिनेश कार्तिक ने छक्के पर छक्के जड़ते हुए भारत को आखिरी गेंद पर जीत तक पहुंचा दिया. इस मैच के खत्म होने के बाद रोहित ने पड़ोसी मुल्क का झंडा हाथ में थामे हुए मैदान के चक्कर लगाए थे.

भारत और बांग्लादेश के बीच खेले गए निदाहास ट्रॉफी का फाइनल जिसने भी देखा वो उसे जीवनभर याद रखेगा. सांसे थाम देने वाले मुकाबले में दिनेश कार्तिक ने आखिरी गेंद पर छक्का लगाते हुए भारत को जीत दिलाकर ट्रॉफी पर कब्जा जमाया था. फाइनल के इस मैच में पहले बल्लेबाजी करते हुए बांग्लादेश ने 8 विकेट पर 166 रन बनाए थे. भारतीय टीम ने जवाब में आखिरी गेंद पर 6 विकेट पर खोकर लक्ष्य हासिल किया था. दिनेश कार्तिक ने महज 8 गेंद पर 29 रन बनाए थे और हारी हुई बाजी भारत की हो गई.

