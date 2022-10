Video: साउथ अफ्रीका के खिलाफ नाक से खून आने के बाद भी कप्तानी में डटे रहे रोहितशर्मा, वायरल हो रहा वीडियो

नई दिल्ली. भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान रोहित शर्मा ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ टी20 सीरीज जीतकर खास उपलब्धि हासिल की. वह घर पर ऐसा करने वाले पहले भारतीय कप्तान बने. महेंद्र सिंह धोनी, विराट कोहली और ऋषभ पंत ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ इससे पहले घर पर टी20 सीरीज में कप्तानी की थी लेकिन वह इसे जीत नहीं पाए थे. वैसे कप्तान रोहित की चर्चा एक खास वजह से हो रही है. मैच के दौरान मुश्किल में होने पर भी वह डटे रहे.

रविवार को भारत और साउथ अफ्रीका के बीच खेले गए मुकाबले का एक वीडियो सामने आया है. इसमें कप्तान रोहित शर्मा साथी दिनेश कार्तिक और हर्षल पटेल के साथ नजर आ रहे हैं. वीडियो में नजर आ रहा है कि कैसे कप्तान के नाक से खून निकलने के बाद भी उन्होंने अपना काम करना जारी रखा. दिनेश कार्तिक ने उनको कुछ समझा जब वह रुमाल से नाक से निकलता हुआ खून साफ कर रहे थे. मैदान के बाहर कुछ इशारा कार्तिक ने किया लेकिन रोहित अपने काम में लगे रहे. उन्होंने हर्षल पटेल के पास जाकर उनको कुछ समझाया और फिर वह मैदान से बाहर गए.

